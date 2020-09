Švajčiari nesúhlasia s návrhom nacionalistickej strany na obmedzenie počtu občanov EÚ pracujúcich v krajine

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.9.2020 (Webnoviny.sk) - Obyvatelia Švajčiarska v nedeľňajšom referende výraznou väčšinou odmietli návrh nacionalistickej Švajčiarskej ľudovej strany na obmedzenie počtu občanov Európskej únie, ktorí môžu žiť a pracovať v ich krajine.Rozhlasová a televízna spoločnosť informovala, že podľa čiastočného zrátania hlasov návrh odmietlo 61,3 percenta voličov a súhlas s ním vyslovilo 38,7 percenta hlasujúcich.Vláda varovala, že ak návrh v referende prejde, znamenalo by to ďalšie napätie v širokých a lukratívnych vzťahoch Švajčiarska s EÚ. Mohlo by to viesť aj k recipročnému znevýhodneniu švajčiarskych občanov, ak by chceli žiť a pracovať v EÚ. V alpskej krajine žije zhruba 1,4 milióna občanov EÚ a približne 500-tisíc Švajčiarov žije v štátoch EÚ.V podobnom referende v roku 2014 Švajčiari tesne odhlasovali obmedzenia pre občanov EÚ. Zákonodarcovia však odmietli úplne implementovať výsledky referenda, čo Švajčiarsku ľudovú stranu viedlo k opätovnému presadeniu referenda v tomto roku.