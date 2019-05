Švajčiari rozhodujú v nedeľu v dvoch referendách aj o zbraniach

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bern 19. mája (TASR) - Švajčiarski voliči hlasujú v nedeľu v dvoch referendách o tom, či zaviesť prísnejšie pravidlá pre vlastníctvo zbraní a či zrušiť daňové úľavy pre medzinárodné korporácie, informovali agentúry DPA a AFP.Viac ako 27 percent švajčiarskej populácie vlastní strelné zbrane, čo je jedna z najvyšších mier v západnej Európe.V prípade referenda o zbrojnej legislatíve voliči rozhodujú o tom, či sa Švajčiarsko zosúladí s členskými krajinami schengenskej zóny, ktoré už sprísnili pravidlá po teroristických útokoch v Európe.Navrhované opatrenia sa týkajú napríklad pravidelnej odbornej prípravy na používanie strelných zbraní, osobitných výnimiek pre držbu niektorých poloautomatických zbraní a sériového číslovania hlavných častí niektorých zbraní, aby sa dali vysledovať.Podporovatelia návrhu - vrátane parlamentu a výkonnej moci - hovoria, že podobné opatrenia prijaté Európskou úniou po teroristických útokoch vo Francúzsku sú potrebné na zabezpečenie silnej policajnej spolupráce a hospodárskych väzieb s partnermi Švajčiarska v európskom schengenskom priestore.Táto otázka však vyvolala vášeň v krajine s hrdou tradíciou vlastníctva zbraní a športovej streľby, kde si muži po skončení povinnej vojenskej služby môžu vziať domov svoje služobné zbrane.Oponenti návrhu tvrdia, že takéto opatrenia terorizmus nezastavia. Podľa nich ide o tvrdý zásah voči zákonným majiteľom zbraní - a vnímajú to ako diktát z Bruselu.Švajčiarsko sa nestretlo s veľkými teroristickými útokmi, aké boli v posledných rokoch vo Francúzsku, Belgicku, Británii či Nemecku.V druhom referende voliči rozhodujú o tom, či zrušia daňové úľavy pre medzinárodné korporácie so sídlom vo Švajčiarsku a či by mal nedostatočne financovaný dôchodkový systém dostávať vyššie príspevky od pracovníkov, spoločností a štátu.