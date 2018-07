Švajčiari sa popasujú so švédskou oceľou bez svojho kapitána

Švédska radosť po strelení gólu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP



Osemfinále:



ŠVÉDSKO - ŠVAJČIARSKO, utorok 3. júla, 16.00 SELČ, Petrohrad (Štadión Petrohrad)

hlavný rozhodca: Damir Skomina (Slov.)



predpokladané zostavy:



Švédsko: Olsen - Lustig, Lindelöf, Granqvist, Augustinsson - Claesson, Svensson, Ekdal, Forsberg - Berg, Toivonen

Švajčiarsko: Sommer - Lang, Djourou, Akanji, Rodriguez - Behrami, Xhaka - Shaqiri, Džemaili, Zuber - Drmič

Petrohrad 3. júla (TASR) - Zápas veľkých príležitostí majú pred sebou v predposlednom osemfinále 21. MS v Rusku futbalisti Švédska a Švajčiarska. V utorok sa v Petrohrade (od 16.00 SELČ) rozhodne, či sa medzi elitných osem svetových reprezentácií dostanú po 24 rokoch Švédi, alebo po dlhých 64 rokoch Švajčiari.Obe mužstvá majú za sebou vydarenú európsku kvalifikáciu a na turnaji status ich kvality potvrdili. Švédi v F-skupine po úvodnej výhre 1:0 nad Kórejskou republikou dlho držali na dištanc nemeckého obhajcu titulu. A hoci s ním v nadstavenom čase padli, druhopolčasový trojgólový výkon proti Mexiku ich katapultoval do pozície víťaza skupiny. Švajčiari boli v kvalifikácii viac ako vyrovnaný súper portugalským majstrom Európy a na šampionát išli po vydretej úspešnej baráži so Severným Írskom. Úvodná remíza 1:1 v E-skupine s favorizovanou Brazíliou im dodala sebavedomie, ktoré potvrdili obratom v kľúčovom zápase so Srbmi (2:1). Záverečná remíza 2:2 s Kostarikou po mierne rozpačitejšom výkone im na prienik do vyraďovacej fázy stačila. Na Štadióne Krestovskij sa ukáže, koľko energie obom ešte zostalo v zásobárni síl.Severania pod vedením trénera Janneho Anderssona inkasovali na turnaji zatiaľ len dva góly.povedal pre web FIFA kouč Švédov, ktorému bude chýbať suspendovaný Sebastian Larsson. V roku 1994 v USA získali Švédi bronz, potom už ani v časoch hráčov ako Freddie Ljungberg, Henrik Larsson a neskôr Zlatan Ibrahimovič viac nedosiahli. Sú ale konzistentní v postupoch medzi elitnú 16-ku, čo sa im podarilo na posledných štyroch MS, na ktorých hrali (1994, 2002, 2006 a 2018). V rokoch 1998, 2010 a 2014 na mundial nepostúpili, v roku 1990 nepostúpili zo skupiny. V nedeľu sa dve osemfinálové súboje (Španielsko - Rusko, resp. Chorvátsko - Dánsko) rozhodli až v rozstrele z 11 m. Andersson na otázku, či jeho mužstvo jedenástky pred duelom so Švajčiarmi nacvičovalo, odvetil:Trénerovi "Helvétov" Vladimirovi Petkovičovi budú chýbať dvaja suspendovaní kľúčoví obrancovia Fabian Schär a kapitán Stephan Lichtsteiner. Švajčiarsko bolo medzi osmičkou naposledy v roku 1954, pred 4 rokmi v Brazílii hralo v osemfinále. V osemfinále tiež vypadli pred dvoma rokmi na EURO vo Francúzsku.povedal útočník Breel Embolo. Švajčiari sa so Švédmi stretli už v 28 vzájomných dueloch, vyhrali 11-krát, prehrali 10-krát a 7-krát sa zrodila remíza.Zápas povedie hlavný rozhodca Damir Skomina zo Slovinska, v priamom prenose ho bude vysielať RTVS na dvojke.