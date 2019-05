Švajčiari si poradili s Lotyšskom, drámu rozhodol v závere Hischier

Na archívnej snímke vpravo Nico Hischier. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

B-skupina (Bratislava):

Lotyšsko - Švajčiarsko 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Góly: 35. Indrašis (Darzinš, Cibulskis) – 34. Hofmann (Kurashev, Martschini), 57. Hischier (Praplan, Josi), 60. S. Moser. Rozhodovali: Iverson (Kan.), Kaukokari (Fín.) - Hancock (USA), Lhotský (ČR), vylúčení: 5:6 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 7773 divákov.



Lotyšsko: Merzlikins – Galvinš, Cibulskis, Freibergs, Sotnieks, Kulda, Balinskis, Zile – Darzinš, Blugers, Indrašis - Balcers, Abols, Keninš - Rob. Bukarts, Meija, Rih. Bukarts - Marenis, Batna, Batna, Dzierkals - Gegeris



Švajčiarsko: Genoni – Josi, Weber, J. Moser, Diaz, Genazzi, Loeffel, Frick, Fora – Fiala, Hischier, Praplan – S. Moser, Haas, Ambühl – Hofmann, Kurashev, Martschini – Scherwey, Bertschy, Rod

Tabuľka B-skupiny:



1. Švajčiarsko 2 2 0 0 0 12:1 6

2. Česko 2 2 0 0 0 12:4 6

3. Rusko 2 2 0 0 0 10:2 6

4. Švédsko 2 1 0 0 1 10:5 3

--------------------------------------

5. Lotyšsko 2 1 0 0 1 6:8 3

6. Nórsko 2 0 0 0 2 4:12 0

7. Rakúsko 2 0 0 0 1 2:10 0

--------------------------------------

8. Taliansko 2 0 0 0 2 0:17 0

Bratislava 12. mája (TASR) - Švajčiarski hokejisti zvíťazili v nedeľňajšom dueli bratislavskej B-skupiny MS nad Lotyšskom 3:1. O osude dramatického zápasu rozhodla tretia tretina, v ktorej Lotyši nevyužili tri presilovky po sebe a následne na opačnej strane rozhodol o triumfe Nico Hischier.Lotyši tak majú na konte stále tri body za triumf nad Rakúskom (5:2). Tretí zápas v skupine odohrajú v utorok o 16.15 h, keď nastúpia proti Taliansku. Lídri skupiny Švajčiari (6 bodov) si o štyri hodiny neskôr skrížia hokejky s reprezentantmi Rakúska.Úvodné dejstvo prinieslo rýchly, vyrovnaný hokej, v ktorom nebola núdza o šance. Pri dvoch obliehaniach švajčiarskej bránky predviedol Genoni sériu náročných zákrokov, najviac sa vyznamenal pri strele Balcersa. Ten istý hráč potom súperovho brankára neprekonal ani v nájazde bekhendom. Helvéti takisto vedeli byť nebezpeční, po góle volala najmä dorážka Ambühla alebo zakončenie Haasa v presilovke chrbtom k bránke.V druhej tretine začali mať mierne navrch Švajčiari. Zadovka Hischiera i strela Fricka ešte gólový efekt nepriniesli, v 34. min. však Kurashev vylákal Merzlikinsa z bránky a našiel Hofmanna, ktorý nemal problém upratať puk do odkrytej siete - 0:1. Lotyši okamžite odpovedali. Indrašis si v početnej výhode vymenil puk s Cibulskisom a strelou k vzdialenejšej žrdi vyrovnal. Na prelome tretín Švajčiari nevyužili 84-sekundovú presilovku o dvoch hráčov, Merzlikins v nej podržal svoj tím.Hokejová detektívka vygradovala v tretej časti, v nej Lotyši dostali možnosť hrať tri presilovky za sebou, no zahrali ich biedne a ani jednu nepremenili na gól. A to ich mohlo mrzieť, pretože necelé štyri minúty pred koncom Hischier prepasíroval puk popod Merzlikinsa a rozhodol o víťazstve Švajčiarska. Gólom do prázdnej bránky ho ešte podčiarkol S. Moser.