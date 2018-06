Švajčiari sú blízko k postupu do osemfinále, Kostarika už len o česť

Švajčiarsky futbalista Steven Zuber sa teší po strelení vyrovnávajúceho gólu na 1:1 v zápase základnej E-skupiny Brazília - Švajčiarsko na MS vo futbale v Rostove 17. júna 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

E-skupina, 3. kolo:

ŠVAJČIARSKO - KOSTARIKA, streda 27. júna, 20.00 SELČ, Nižnij Novgorod (štadión Nižnij Novgorod)

hlavný rozhodca: Clement Turpin (Fr.) predpokladané zostavy:



predpokladané zostavy:



Švajčiarsko: Sommer - Lichsteiner, Schär, Akanji, Rodriguez - Zakaria, Behrami - Embolo, Džemaili, Zuber - Gavranovič

Kostarika: Navas - Acosta, Gonzalez, Duarte - Gamboa, Borges, Guzman, Oviedo - Ruiz, Urena, Venegas



Tabuľka E-skupiny:



1. Brazília 2 1 1 0 3:1 4

2. Švajčiarsko 2 1 1 0 3:2 4

---------------------------------

3. Srbsko 2 1 0 1 2:2 3

4. Kostarika 2 0 0 2 0:3 0

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nižnij Novgorod 27. júna (TASR) - Švajčiarsko má postup do osemfinále majstrovstiev sveta 2018 vo vlastných rukách. Vo svojom poslednom vystúpení v E-skupine sa stretne s Kostarikou, ktorá v predchádzajúcich dvoch dueloch nezískala ani bod, nestrelila ani gól a už nemá šancu postúpiť.Zverenci trénera Gelsona Fernandesa zvládli náročný zápas so Srbskom, keď o ich výhre rozhodol v nadstavenom čase stredopoliar Xherdan Shaqiri.povedal Shaqiri podľa portálu fifa.com.Švajčiari získali vo svojom úvodnom vystúpení na MS 2018 veľmi cenný bod s Brazíliou a v prípade, že "kanárici" zdolajú v paralelne hrajúcom sa stretnutí Srbsko, tak švajčiarski futbalisti postúpia do osemfinále aj keby s Kostarikou prehrali. Kouč Fernandes však chce z posledného zápasu v skupine tri body.uviedol Fernandes.Hrozba kartového trestu pre osemfinále visí nad štvoricou Lichtsteiner, Behrami, Shaqiri a Schär.Obranca stredoamerického tímu Christian Gamboa očakáva náročný zápas.Kostarika sa nedokázala priblížiť k úspechu spred štyroch rokov, keď na MS v Brazílii postúpila až do štvrťfinále, v ktorom vypadla s Holandskom až po penaltovom rozstrele.povedal podľa agentúry AP tréner "Los Ticos" Oscar Ramirez.Zápas Švajčiarsko - Kostarika má úvodný výkop v stredu 27. júna o 20.00 SELČ na štadióne v Nižnom Novgorode. Hlavný rozhodca je Clement Turpin z Francúzska.