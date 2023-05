Švajčiarska vláda podporila návrh na vyradenie 25 nepoužívaných tankov Leopard 2 a ich reexport do Nemecka

Závisí na hornej komore

Tanky zostanú v Nemecku

24.5.2023 (SITA.sk) - Švajčiarska vláda v stredu podporila návrh na vyradenie 25 nepoužívaných bojových tankov Leopard 2, ktoré chce nemecká vláda vrátiť nemeckému výrobcovi Rheinmetall, aby pomohol vyplniť medzery v nemeckom arzenáli po dodaní tankov na Ukrajinu.Spolková rada uviedla, že podporuje návrh parlamentného výboru pre bezpečnostnú politiku na vyradenie tankov z prevádzky a ich reexport do Nemecka.Očakáva sa, že ministerka obrany Viola Amherd tento plán podporí v prejave v dolnej komore parlamentu na budúci mesiac.Reexport si vyžaduje aj podporu hornej komory parlamentu na jej zasadnutí v septembri a následné schválenie ministrom hospodárstva. Tanky by Švajčiarsko poslalo pod podmienkou, že by sa vrátili Rheinmetallu a nešli na Ukrajinu.Švajčiarsko je dlhodobo neutrálne a jeho v ústave zakotvená neutralita, okrem iného bráni vývozu zbraní alebo vojnového materiálu vyrobených vo Švajčiarsku alebo v jeho vlastníctve pre bojovníkov v aktívnych konfliktoch.Švajčiarsko v súčasnosti používa 134 renovovaných tankov Leopard-2 A4WE. Vlastní ďalších 96 tankov, ktoré nie sú zrenovované a sú zakonzervované.Nemeckí ministri hospodárstva a obrany sa obrátili na švajčiarske úrady so žiadosťou o opätovný predaj tankov spoločnosti Rheinmetall vo februári, uviedli švajčiarski predstavitelia.Ministri sa zaviazali ponechať tanky v Nemecku alebo medzi partnermi NATO či EÚ , aby doplnili svoj arzenál. Nemecko dodalo Ukrajine 18 jeho tankov Leopard 2A6.