Švajčiarske hodinky - nadčasový symbol prestíže

Navyše v nadčasovom horizonte predstavujú tú správnu investíciu, ktorej hodnota neustále rastie. Tentokrát nejde o drahé kovy, hoci aj tie sú častokrát zakomponované do týchto výnimočných kúskov umelecko-technického charakteru. Reč je o švajčiarskych hodinkách .

Odkedy tikajú švajčiarske hodinky?

Prvé švajčiarske vreckové hodinky nastúpili na svoju tikaciu dráhu už v 16. storočí v Ženeve, odkedy sa kolieska na ich hodinovej ceste pretočili nespočetne veľakrát. Historicky prvá hodinová manufaktúra s nepretržitým fungovaním otvorila svoje brány v roku 1755 pod názvom Vacheron Constantin. Švajčiari sa však preštylizovali na majstrov luxusného štýlu až po 2. svetovej vojne, kedy roľníci v hornatých oblastiach začali využívať dlhé zimné mesiace bez práce na výrobu hodinových komponentov.

Dnes ikony švajčiarskej horológie rozumejú umeniu, športu ( od tenisu, cez potápanie, jachting a iné), letectvu aj investíciám. Niektoré z nich sa zúčastnili letu na mesiac ( značku Omega mal na ruke Neil Armstrong v roku 1969), iné boli súčasťou každého významného motookruhu na planéte ( TAG Heuer ), či výstupu na Mt. Everest ( r. 1953, značka Ovster). Iné dokonca dokážu predpovedať deň, mesiac, rok i fázy Mesiaca na 122 rokov dopredu ( Jaeger-LeCoultre ).

Čo ich robí TOP?

Horológia je remeslo vyžadujúce si precíznosť spracovania, neochvejnú trpezlivosť, ale aj neustály posun vpred. V období, keď rozvoj technológií rýchlosťou svetla dýcha na krk každému odvetviu, to vôbec nie je jednoduché. Zostať verný svojim tradíciám a prevereným hodnotám sa však v tomto prípade opláca. A tak švajčiarske hodinové fabriky vybudované na pevných základoch, využívajúc najkvalitnejšie suroviny, preverené postupy ručnej výroby s ohľadom a so zakomponovaním špičkových technológií v symbióze so zložitosťou mikroskopických strojčekov nepretržite okupujú najvyššie priečky spoľahlivosti a štýlovosti. A práve to sú tie správne ingrediencie, ktoré z nich robia crème de la crème hodinárskeho priemyslu v celosvetovom meradle.

Dokonalosť je záväzok. Záväzok uchovávania a posúvania hraníc stále vyššie a ďalej. Švajčiari sa zaviazali uchovávať hodnoty dokonalosti a prestíže z pokolenia na pokolenie a tento recept si len tak nedajú vziať. Netromfli ich ani japonské spoločnosti či firmy v USA, ktoré sa o to istý čas pokúšali. Usilovnosť a výdrž je však doménou práve švajčiarskych rodov, ktoré sa po stáročia snažia zdokonaľovať už dokonalé a rásť práve za pomoci silnej rodovej podpory.

Hodinky švajčiarskej výroby zďaleka nie sú len štýlovým či funkčným doplnkom. Sú sofistikovaným umeleckým dielom odovzdávajúcim príbehy, spomienky a kvality z generácie na generáciu. A práve to ich robí takými výnimočnými.

Investícia pre budúce generácie

Zápästie zdobené švajčiarskymi klenotmi v podobe hodiniek zhmotňujúcich priam historické skvosty nehovorí len o čase presnom na milisekundy. Súčasne dáva vyhlásenie o statuse, nadčasovosti a zachovávaní hodnôt.

Hoci bol Henri Ford Američan, ktorý mal na konte manufaktúrnu produkciu relatívne lacných áut pre masovú verejnosť, jeho nadčasový výrok: „Nie som taký bohatý, aby som mohol kupovať lacné veci“ je aktuálnejší pre švajčiarsky hodinársky priemysel ako pre jeho štvorkolesových tátošov. Švajčiarske hodinky častokrát presahujú hranicu dostupnosti, zato nikdy nepodliezajú latku kvalitatívnej zodpovednosti. 18-karátové zlato, kryštály, diamanty, titán a iné vzácne kovy mnohokrát predstavujú súčasť švajčiarskych dielok so šesť a viaccifernými cenovkami. Preto ako sa vo svojej reklamnej kampani nechala počuť renomovaná značka hodiniek Patek Philipe: „ V skutočnosti ich nikdy nevlastníte. Len ich opatrujete pre ďalšiu generáciu.“

Investícia do švajčiarskych hodiniek nikdy nie je márna. Práve naopak. Umelecko-technické skvosty s mnohogeneračnou hodnotou sú vysoko praktické a po všetkých stránkach vo svojom segmente nadčasovo neprekonateľné. Založte aj vy tradíciu posúvania švajčiarskych hodiniek z pokolenia na pokolenie a zabezpečte tak svojmu rodu vysokohodnotnú prestíž.