Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bern 13. júna (TASR) - Švajčiarske hospodárstvo bude v tomto roku mierne rásť. Jeho tempo bude pritom o niečo väčšie, ako experti pôvodne očakávali, aj keď oslabenie globálnej aktivity a značná neistota vplývajú na zahraničný obchod a investície. Uviedol to vo štvrtok švajčiarsky štátny sekretariát pre hospodárske záležitosti SECO vo svojej letnej prognóze.SECO pritom mierne zvýšil svoj odhad hospodárskeho rastu v roku 2019 na 1,2 % z 1,1 %. Výhľad na rok 2020 však ponechal bez zmeny na úrovni 1,7 %. Upozornil tiež, že ak by sa situácia v oblasti obchodu ďalej zhoršovala, globálna ekonomika, a tým pádom aj švajčiarska ekonomika sa, najmä ak by zhoršenie výraznejšie ovplyvnilo Európsku úniu a Nemecko.Napriek tomu švajčiarska vláda stále očakáva, že situácia na trhu práce v krajine zostane v tomto roku priaznivá. Miera nezamestnanosti by mala v roku 2019 dosiahnuť 2,4 % a v budúcom roku 2,6 %.Experti zároveň zvýšili prognózu inflácie vo Švajčiarsku v roku 2019 na 0,6 % z 0,4 %, zatiaľ čo prognózu na rok 2020 ponechali na úrovni 0,6 %.