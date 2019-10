Švajčiarske ľadovce sa za päť rokov zmenšili o 10 percent

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ženeva 15. októbra (TASR) - Švajčiarske ľadovce stratili v priebehu uplynulých piatich rokov desatinu svojho objemu. K takémuto roztápaniu nedošlo za viac ako storočie monitorovania, vyplýva z výskumu, o ktorom informovala v utorok agentúra AFP.Merania 20 švajčiarskych ľadovcov ukázali, že tempo roztápania dosiahlo tento rok rekordnú úroveň, píše sa v každoročnej štúdii o stave ľadovcov zverejnenej Švajčiarskou akadémiou vied.Výskum zistil, že intenzívne letné horúčavy vo Švajčiarsku zmarili nádeje, že zima s bohatou snehovou nádielkou obmedzí tento rok roztápanie ľadovcov.V apríli a máji bola snehová pokrývka na ľadovcoch o 20 až 40 centimetrov vyššia ako zvyčajne a ešte v júni bola na niektorých miestach hrubá až šesť metrov. Avšak počas dvoch týždňov horúčav na konci júna a opäť koncom júla sa z ľadovcov rozpustil objem zodpovedajúci celoročnej konzumácii pitnej vody v celej krajine, píše sa v štúdii. Výsledkom bolo, že hrubá snehová pokrývka rýchlo zmizla a intenzívne roztápanie ľadovcov pokračovalo až do začiatku septembra.uvádza sa v štúdii, ktorá dodáva, že miera úbytku presiahla za posledných rokov desať percent.Od začiatku 20. storočia už zmizlo viac ako 500 menších švajčiarskych ľadovcov.Pred mesiacom si niekoľko desiatok ľudí pripomenulo smútočným pochodom do švajčiarskych Álp takmer úplný zánik ľadovca Pizol, z ktorého zostal len zlomok toho, akým býval kedysi.Z nedávneho výskumu Švajčiarskeho federálneho technologického inštitútu (ETH) v Zürichu vyplýva, že viac ako 90 percent z približne 4000 ľadovcov v Alpách by mohlo zmiznúť do konca tohto storočia, ak sa neobmedzí vypúšťanie skleníkových plynov.