Švajčiarsko aj Rakúsko sa pridajú k projektu európskej protivzdušnej obrany, ale naďalej zostanú neutrálne

4.7.2023 (SITA.sk) - Švajčiarsko sa plánuje zapojiť do celoeurópskeho projektu protivzdušnej obrany, ktorý vznikol v reakcii na ruský útok na Ukrajinu. Oznámili to v utorok.Stane sa tak už druhou neutrálnou krajinou po Rakúsku, ktorá signalizovala záujem pridať sa k European Sky Shield Initiative spustenej vlani Nemeckom.Švajčiarska ministerka obrany Viola Amherd a jej rakúska rezortná kolegyňa Klaudia Tanner podpíšu v piatok v Berne memorandum o porozumení s nemeckým ministrom obrany Borisom Pistoriusom Obe krajiny pritom dali jasne najavo, že pripojenie sa k iniciatíve nebude znamenať účasť v medzinárodných vojenských konfliktoch.Dosiaľ sa do projektu zapojilo aj ďalších 17 krajín vrátane Nemecka, Veľkej Británie a Švédska. Francúzsko však iniciatívu kritizovalo, pretože jej kľúčové prvky - izraelský systém Arrow 3 a americký systém Patriot - pochádzajú z krajín mimo Európy.