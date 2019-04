Švajčiarsko chce podpísať s Čínou dohodu o novej Hodvábnej cesty

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bern 16. apríla (TASR) - Švajčiarsko sa chystá podpísať dohodu o podpore čínskej iniciatívy Belt and Road Initiative (BRI) počas návštevy prezidenta Uela Maurera tento mesiac v Číne. Upevní si tak väzby s najväčším obchodným partnerom. Niektoré západné krajiny pritom vnímajú projekt novej Hodvábnej cesty so skepsou.Iniciatívu BRI prezidenta Si Ťin-pchinga považuje za kontroverznú najmä Washington, podľa ktorého má rozširovať čínsky vplyv v zahraničí, čo Peking odmieta. A zaťaží tiež krajiny, ktoré sa k nej pripoja, neudržateľným dlhom v súvislosti s budovaním novej infraštruktúry.Spojené štáty, ktoré vedú obchodný spor s Čínou, obzvlášť kritizovali rozhodnutie Talianska, ktoré ako prvé zo skupiny najvyspelejších krajín G7 podpísalo memorandum o novej Hodvábnej ceste. Ostatné štáty na Západe sú menej ochotné", hoci mnohé si ponechali dvere otvorené.Neutrálne Švajčiarsko plánuje podpísať dohodu o BRI počas Maurerovej návštevy v rámci podpory hospodárskeho rozvoja v Ázii.uviedlo ministerstvo financií v utorok bez ďalších podrobností.Maurer, ktorý je tiež ministrom financií, sa na budúci týždeň zúčastní druhého summitu Belt and Road, ktorý by mal prilákať okolo 40 zahraničných lídrov.Prvý summit o BRI, ktorá má po vzore dávnej Hodvábnej cesty spojiť Čínu s Áziou, Európou a ďalšími regiónmi masívnymi výdavkami na infraštruktúru, sa uskutočnil v roku 2017.Čínsky prezident pozval Maurera aj na štátnu návštevu 28. a 29. apríla. Švajčiarskeho prezidenta budú na osemdňovom turné po Ázii sprevádzať poprední finančníci a podnikatelia.Švajčiarsko ako jeden z prvých západných štátov uznal Čínsku ľudovú republiku. A bolo tiež prvou krajinou kontinentálnej Európy, ktorá dosiahla dohodu o voľnom obchode s Čínou, jej najväčším obchodným partnerom po Európskej únii a Spojených štátoch.