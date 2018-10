Švajčiarsko ustúpilo od zámeru vyvážať zbrane do konfliktných krajín

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ženeva 31. októbra (TASR) - Švajčiarska vláda v stredu zmenila po búrlivej kritike svoje júnové rozhodnutie zmierniť obmedzenia na vývoz zbraní do krajín zmietaných vnútornými konfliktami. Vláda vo vyhlásení uviedla, že sa rozhodla, informuje stanica France 24.Značne kontroverzné rozhodnutie vlády, známej ako Spolková rada, pôvodne počítalo s tým, že zbrane budú vyvážané do krajín, kde zúri občianska vojna, len vtedy, ak nebude dôvod sa domnievať, že budú použité v konflikte.Pôvodné rozhodnutie, za ktorým podľa tlačovej agentúry ATS stál silný nátlak švajčiarskych zbrojárskych spoločností, malouviedla vláda s tým, že opatrenie bolo založené naAk by inkriminované rozhodnutie prešlo, reforma by znamenala odklon od súčasného švajčiarskeho zákazu exportu zbraní do krajín zapojených do interných alebo medzinárodných konfliktov.Vláda v júni tvrdila, že ak by sa aj opatrenia uvoľnili, zbrane zo Švajčiarska by nesmerovali do štátov zmietaných v rozsiahlej občianskej vojne, akej sme dnes svedkami napríklad v Jemene alebo Sýrii.Napriek týmto uisteniam vyvolali reformné plány rozsiahle pobúrenie a parlament odmietol daný krok podporiť. Široká koalícia skupín pohrozila spustením iniciatívy so zámerom vypísať o danej otázke referendum.