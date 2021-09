Švajčiarsko zmenilo podmienky pre vstup do krajiny, cestujúci musia byť zaočkovaní alebo otestovaní

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.9.2021 (Webnoviny.sk) - Všetci Slováci, ktorí cestujú do Švajčiarska a nemajú za sebou očkovanie proti koronavírusu, musia od pondelka 20. septembra predložiť negatívny výsledok testu pri vstupe do krajiny. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR o tom informovalo na svojej webovej stránke.Antigénový výsledok testu nesmie byť starší ako 48 hodín, negatívny výsledok PCR testu nesmie byť starší ako 72 hodín od odobratia vzorky.Cestujúci, ktorí sa pri vstupe do krajiny preukážu negatívnym výsledkom testu, sa musia následne dať opätovne na štvrtý až siedmy deň otestovať. Test musia absolvovať na vlastné náklady a informovať o ňom príslušné kantonálne úrady.„Opatrenie sa nevzťahuje na cezhraničných pracovníkov v rámci aplikácie regionálneho prístupu a z povinnosti testovania sú vyňaté deti do 16 rokov. Nevzťahuje sa ani na tranzit cestujúcich cez Švajčiarsko bez zastavenia či na medzinárodných prepravcov,“ uvádza rezort diplomacie.