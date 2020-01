Švajčiarsky lyžiar Daniel Yule zopakoval minulú sezónu a vyhral slalom v Madonne di Campiglio

Favoriti nedošli do cieľa

Slalom mužov (1.+ 2. kolo): 1. Daniel Yule (Švaj.) 1:35,60 min, 2. Henrik Kristoffersen (Nór.) +0,15 s, 3. Clément Noel (Fr.) +0,25, 4. Sebastian Foss-Solevaag (Nór.) +0,30, 5. Alexis Pinturault (Fr.) +0,60, 6. Tanguy Nef (Švaj.) +0,85,... Matej Falat (SR) - nedokončil 1. kolo



Poradie vo Svetovom pohári (po 16 zo 44 pretekov): 1. Alexis Pinturault (Fr.) 475 bodov, 2. Alexander Aamodt Kilde (Nór.) 474, 3. Henrik Kristoffersen (Nór.) 471



Poradie v hodnotení slalomu v SP (po 4 z 12 pretekov): 1. Henrik Kristoffersen (Nór.) 242 bodov, 2. Clément Noel (Fr.) 240, 3. Daniel Yule (Švaj.) 190



8.1.2020 (Webnoviny.sk) - Švajčiar Daniel Yule sa stal víťazom štvrtého slalomu v tejto sezóne Svetového pohára alpských lyžiarov, ktorý sa konal v stredu večer v talianskom stredisku Madonna di Campiglio. Yule sa v súčte oboch kôl dostal o 15 stotín sekundy pred nórskeho favorita Henrika Kristoffersena.Tretí skončil s mankom 25 stotín víťaz z nedávnych pretekov v chorvátskom Záhrebe Francúz Clément Noel . Jeho krajanovi Alexisovi Pinturaultovi stačila piata priečka na to, aby sa prebojoval na čelo priebežného poradia Svetového pohára.Pinturault vedie o bod pred Nórom Alexandrom Aamodtom Kildem . Slalomové poradie má rovnako nového lídra. Kristoffersen o dva body predstihol Noela.V druhom kole nedošli do cieľa favoriti - Švéd Andre Myhrer a Švajčiar Ramon Zenhäusern, ktorých zastavil nepopulárny "špicar". Slovák Matej Falat nedokončil už prvé kolo.V Madonne sa jazdilo na ľadovej "piste" a mimoriadne technickej trati, čo vyhovovalo Danielovi Yulemu. Dvadsaťšesťročný Švajčiar zopakoval svoj triumf spred vyše roka (jazdilo sa v decembrovom predvianočnom termíne sezóny 2018/2019), zároveň sú to jeho jediné dve víťazstvá v individuálnej disciplíne vo Svetovom pohári. Ďalšie dve dosiahol ako člen švajčiarskeho družstva v tímovej súťaži.Nórsky favorit Kristoffersen mal šancu dosiahnuť tretí triumf v Madonne, čím by sa v historickej tabuľke úspešnosti dotiahol na legendárneho Taliana Alberta Tombu, ale nepodarilo sa mu to."Mohol by som tu súťažiť každý deň. Výborne som sa cítil na trati, mám to tu veľmi rád. Táto sezóna sa pre mňa začala až týmito pretekmi, konečne som sa rozbehol," uviedol Daniel Yule v prvom televíznom rozhovore na Eurosporte.Tradičný večerný slalom v Madonne di Campiglio v talianskych Dolomitoch sa každoročne jazdí vo večernom čase a je jedným z vrcholov Svetového pohára mužov. Tento rok sa konal už po šesťdesiaty piaty raz a rekordérom na miestnej trati Canalone Miramonti je Ingemar Stenmark.Legendárny Švéd vyhral v Madonne 17. decembra 1974 svoje prvé preteky vo Svetovom pohári a celkovo tam triumfoval päťkrát.