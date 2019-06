Švajčiarsky útočník Embolo posilnil Borussiu Mönchengladbach

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mönchengladbach 28. júna (TASR) - Nemecký futbalový klub Borussia Mönchengladbach získal do svojich služieb útočníka Breela Embola. Švajčiarsky reprezentant prestúpil do piateho tímu minulého ročníka Bundesligy po troch sezónach v Schalke 04, uviedla agentúra DPA.O výške odstupného za 22-ročného hráča, ktorý podpísal zmluvu do roku 2021, ani jedna zo strán neinformovala. Podľa medializovaných informácií by sa mohlo pohybovať vo výške 10 až 12 miliónov eur plus bonusy.Embolo je po obrancovi Stefanovi Lainerovi (RB Salzburg) a brankárovi Maxovi Grünovi (SV Darmstadt 98) treťou letnou posilou Borussie.