Svätojakubská cesta sa predĺži o trasu Trnava-Bratislava-Viedeň

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava/Bratislava 19 . júla (TASR) - Združenie Priateľov Svätojakubskej cesty organizuje od 22. do 28. júla medzinárodné putovanie svätojakubskou cestou z Trnavy do Viedne. V rámci nej bude slávnostne otvorená trasa medzi Trnavou a Bratislavou.Pútnikov zo Slovenska, Rakúska, Maďarska, Poľska a Španielska, ku ktorým sa môžu pridať aj ďalší záujemcovia, čaká viac ako 80 kilometrov jazdy do Bratislavy, počas ktorých postupne navštívia zaujímavé kúty západného Slovenska - hrad Červený Kameň, Pálffyho kaštiel v Budmericiach, zrúcaninu hradu Biely Kameň i pútnické miesto Marianka.Vo štvrtok 25. júla, na deň Sv. Jakuba, patróna všetkých pútnikov, privíta cyklistov v Bratislave biskup Jozef Haľko, ktorý odslúži svätú omšu v katedrále sv. Martina za účasti veľvyslanca Španielska Luisa Belzuza de los Ríos a predsedu bratislavskej župy Juraja Drobu. O deň neskôr sa pripoja ďalší rakúski a maďarskí pútnici a spoločne budú pokračovať rakúskou Jakobsweg až do Viedne.uviedla za organizátorov Eva Kocanová zo občianskeho (OZ) združenia Priatelia Svätojakubskej cesty na Slovensku.OZ bolo založené v roku 2013 s cieľom obnoviť a propagovať Svätojakubskú cestu na Slovensku známu pod názvom Camino de Santiago. Je súčasťou európskej siete ciest do mesta Santiago de Compostela, ktorá bola v roku 1993 vyhlásená za svetové kultúrne dedičstvo UNESCO. Ročne prejde túto cestu viac než 300.000 pútnikov z celého sveta, zo Slovenska ich vlani prišlo do cieľa viac ako 1000. Svätojakubská cesta na Slovensku sleduje prirodzené koridory stredovekého putovania. Trasa má dĺžku približne 650 km a je rozdelená do piatich etáp. Začína v Košiciach v Dóme sv. Alžbety – v najväčšom pútnickom kostole na Slovensku a končí v Bratislave pri zaniknutom kostole sv. Jakuba. Vedie cez najdôležitejšie a najkrajšie slovenské mestá, kultúrne pamiatky svetového či národného významu, ale aj národné parky a ojedinelé prírodné úkazy. "dodala Kocanová.