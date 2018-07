Svätý Anton má známy kaštieľ, žije tu starejší i nadšenec tokárstva

Na snímke kaštieľ vo Svätom Antone, v ktorom sídli celoslovenské poľovnícke múzeum. Foto: TASR/Jana Vodnáková Foto: TASR/Jana Vodnáková

Areál Kaštieľa Svätý Anton, archívna snímka. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Pozrite si fotogalériu so zaujímavosťami Svätého Antona



Typické svadby sa podľa starejšieho pomaly vytrácajú

Niekdajšiu mýtnu stanicu obec postupne opravuje

Súčasťou historickej zástavby obce Svätý Anton (okres Banská Štiavnica) je aj objekt bývalej mýtnice (na snímke) priamo v jej centre. Foto: TASR/Jana Vodnáková Foto: TASR/Jana Vodnáková

Na dôchodku sa Jaroslav Zachar nenudí, učarovalo mu tokárstvo

Svoj dôchodok si bývalý banský elektrikár Jaroslav Zachar zo Svätého Antona rozhodol užívať aktívne. Učarovalo mu tokárstvo a tak namiesto vysedávania pred televízorom vyrába vo svojej garáži originálne drevené misy a ďalšie výrobky. Na snímke Jaroslav Zachar zo Svätého Antona pri svojom sústruhu. Foto: TASR/Jana Vodnáková Foto: TASR/Jana Vodnáková

Jaroslav Zachar vyrába misky najrôznejších tvarov a veľkostí, ale aj svietniky či rôzne dózy. Foto: TASR/Jana Vodnáková Foto: TASR/Jana Vodnáková

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Svätý Anton 28. júla (TASR) - Rozsiahle pivnice nachádzajúce sa pod kaštieľom v obci Svätý Anton by v budúcnosti chceli miestni múzejníci využívať. Riaditeľ tunajšieho múzea Marián Číž priblížil, že rekonštrukcia týchto v súčasnosti málo využívaných priestorov je súčasťou plánov ďalšieho rozvoja múzea.poznamenal Číž.Na základe stratégie bola potom podľa Číža vypracovaná architektonická štúdia na rekonštrukciu kaštieľa a areálu.dodal s tým, že budúcnosť ukáže, koľko finančných prostriedkov na tieto zámery dostane múzeum od svojho zriaďovateľa.Jednou z vecí, ktoré sa do stratégie dostali, je aj zámer rekonštrukcie pivníc a ich využívanie na účely reštaurácie či konferenčnej miestnosti, čo by podľa Číža múzeu zabezpečilo istý príjem. Stratégia tiež počíta s dobudovaním sociálnych zariadení v objekte sýpky, či hovorí o využívaní tzv. banketky, z ktorej by mohlo vzniknúť metodické centrum poľovníkov.priblížil Číž s tým, že plány majú múzejníci aj v súvislosti s expozíciou.Múzeum vo Svätom Antone je príspevková organizácia priamo riadená Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Ide o celoslovenské poľovnícke múzeum, ktoré má mnohé zahraničné aktivity.Buď je veľa svadieb, alebo je málo starejších, hovorí Martin Kminiak zo Svätého Antona, na ktorého si nejedni snúbenci spomínajú ako na svojho starejšieho. Aj keď o prácu starejšieho núdzu podľa jeho vlastných slov nemá, typické svadby sa pomaly vytrácajú.hovorí o svojich skúsenostiach starejšieho Kminiak, ktorý je známy aj svojou hrou na heligónke. Vďaka tomu vie svadobčanov na hostine aj zabaviť. Ak sú podľa jeho slov spevavejší, tak urobí aj päť - šesť vstupov. Naopak, ak im veľmi do spevu nie je, tak menej.Kminiak vedie vo Svätom Antone aj Detský folklórny súbor Lúčka, v ktorom aktuálne účinkuje 15 dievčat. O chlapcov je tu núdza, zanietený folklorista však dúfa, že sa to časom zmení. Na súbor je hrdá aj starostka Simona Guláková, podľa jej slov sa ho snažia podporovať, ako sa len dá. V auguste organizujú pre jeho členov výlet, ktorí má byť odmenou a zároveň aj motiváciou pre ďalších. Aj keď súbor oficiálne pôsobí len dva roky, volajú ho vystupovať na slávnosti aj v okolí.Svoju vášeň pre hru na heligónke pretavil Kminiak aj do ďalšej aktivity a to prehliadky heligonkárov Svätoantonská heligónka. Tento rok sa bude konať už jej 16. ročník.dodal skromne Kminiak.Prehliadky sa zúčastnia najmä heligonkári z regiónu.prezradil Kminiak.Súčasťou historickej zástavby obce Svätý Anton (okres Banská Štiavnica) je aj objekt bývalej mýtnice priamo v jej centre. V budove, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou, bola kedysi mýtna stanica, jej dvorom viedla pôvodná cesta. Po vybudovaní novej, ktorá je ako cesta 1. triedy využívaná dodnes, zanikla.priblížila starostka Svätého Antona Simona Guláková. Od prestavby v 50. rokoch minulého storočia je až dodnes budova využívaná na kultúrne účely.Pre jej zlý stav sa miestna samospráva rozhodla pred niekoľkými rokmi objekt rekonštruovať.podotkla Guláková.Vďaka dotáciám tak obec objekt postupne opravuje. Vynovená bola fasáda a vymenené okná v prícestnej časti. Zakúpili nový mobiliár, opravili podlahu, zrekonštruovali osvetlenie a v objekte vybudovali aj kompletnú kuchyňu, vďaka čomu môžu priestory miestni využívať aj na rodinné oslavy. Vybudovali tiež schody do miestnosti na poschodí, kde sa kedysi premietalo. Táto miestnosť bola podľa Gulákovej nedostupná, keďže kedysi do nej viedlo schodisko z vonkajšej strany, ktoré však bolo demontované.S objektom má plány samospráva aj tento rok. Tohtoročné prostriedky z dotácie využije na výmenu posledných okien, dokončenie fasády dvorovej časti a na sanáciu časti budovy.dodala Guláková. Okrem toho plánuje pri budove mýtnice osadiť plot, ktorý má ochrániť fasádu pred poveternostnými vplyvmi a nečistotami z blízkej cesty.Svoj dôchodok si bývalý banský elektrikár Jaroslav Zachar zo Svätého Antona (okres Banská Štiavnica) rozhodol užívať aktívne. Učarovalo mu tokárstvo, a tak namiesto vysedávania pred televízorom vyrába vo svojej garáži originálne drevené misy a ďalšie výrobky.Pán Zachar sa k točeniu dreva dostal až na dôchodku, tokárstvu sa venuje približne päť rokov. Impulz prišiel z internetu, kde hľadá tipy a inšpirácie dodnes.povedal pre TASR Zachar.Točeniu dreva sa venuje najmä v zimných mesiacoch. Vtedy sa jeho garáž premieňa na malú dielničku, kde za zvuku sústruhu vznikajú výrobky. Ten si, mimochodom, tiež skonštruoval sám.priblížil s tým, že zvyšné časti si zohnal od známych alebo kúpil.Zhotovenie sústružených výrobkov je časovo náročné, najmä pre sušenie dreva. Keď sa kus dreva - reziva premení na polotovar nadobúdajúci konkrétny tvar, nastane čas sušenia. Každý výrobok si Zachar odváži a sleduje, či z jeho váhy ubúda. Keď už nemení svoju váhu, tak spracuje polotovar do finálnej podoby. Hotové výrobky ošetruje ľanovým olejom.Na točenie je podľa jeho slov vhodné každé drevo, najlepšie je však podľa neho orechové.podotkol. Neprekážajú mu ani kazy v dreve, vyplní ich prifarbenou epoxidovou hmotou.Medzi jeho výrobkami je možné nájsť misky najrôznejších tvarov a veľkostí, ale aj svietniky či dózy. Svojimi výrobkami obdarováva najmä svojich známych či rodinu.