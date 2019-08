Švecová si myslí, že každý okrem Harabina by bol vhodný predseda NSSR

Na snímke predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Daniela Švecová počas tlačovej konferencie, na ktorej informovala o výsledkoch exkluzívneho prieskumu agentúry Focus: Hodnotenie slovenských súdov a súdnictva (júl 2019) o výsledkoch vyšetrovania NAKA týkajúcich sa podozrenia na manipuláciu pri prideľovaní spisov na Najvyššom súde a o aktuálnych témach Najvyššieho súdu SR 14. augusta 2019 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 14. augusta (TASR) - Predsedníčka Najvyššieho súdu (NS) SR Daniela Švecová si myslí, že okrem sudcu NS SR Štefana Harabina by bol každý iný kandidát vhodný ako jej nástupca na poste predsedu. Nevedela povedať, či sa Súdnej rade SR podarí na prvýkrát zvoliť predsedu NS. Harabin už potvrdil svoju kandidatúru, okrem neho sa v súvislosti so záujmom kandidovať spomína aj sudkyňa NS SR Jana Bajánková. Voľba bude 9. septembra, Švecovej sa končí päťročný mandát v októbri.odpovedala Švecová na stredajšej tlačovej konferencii na otázku, čo by znamenalo, ak by sa Harabin stal predsedom NS. Jeho osobu ďalej komentovať nechcela.doplnila.Švecová sa nechcela vyjadrovať ani k ďalším možným kandidátom na tento post.skonštatovala s tým, že nedokáže povedať, či sa Súdnej rade podarí zvoliť jej nástupcu na prvý pokus, pretože nezisťovala stanoviská členov Súdnej rady.doplnila Švecová. Situácia na NS v roku 2014, keď nastupovala ako jeho predsedníčka, bola podľa jej slov vážna. Problémom bola napríklad činnosť správneho kolégia.Po uplynutí päťročného funkčného obdobia sa Švecová podľa vlastných slov vracia na funkciu predsedníčky senátu.dodala.Švecová je zároveň aj zvolenou kandidátkou na post ústavnej sudkyne. Naťahovanie výberu nových sudcov komentovať nechcela, dodala však, že Ústavný súd SR má byť funkčný. Takýto stav podľa nej nepomáha ani získaniu dôvery v justíciu.Kandidátov na predsedu NS môžu navrhovať Súdnej rade do 19. augusta člen rady, sudcovské rady, stavovské organizácie sudcov, plénum sudcov NS, sudca NS a minister spravodlivosti. Súdna rada už raz zvolila Harabina za predsedu, bolo to v roku 2009.