Švédi chcú zabezpečiť prejav Thunbergovej v ruskej Štátnej dume

Na archívnej snímke švédska environmentálna aktivistka Greta Thunbergová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 1. októbra (TASR) - Švédske veľvyslanectvo v Rusku zabezpečí, aby švédska aktivistka za ochranu klímy Greta Thunbergová dostala pozvanie vystúpiť s prejavom v ruskej Štátnej dume, ktoré jej poslal ruský poslanec Vasilij Vlasov. Veľvyslanectvo to uviedlo v utorok pre agentúru TASS.," uviedlo veľvyslanectvo.Ešte skôr v utorok Štátna duma (dolná komora ruského parlamentu) pre TASS uviedla, že neplánuje pozvať Thunbergovú, pričom dodala, že iba výbory môžu pozvať ľudí, aby sa zúčastnili na plenárnom zasadnutí, a poslanci takúto právomoc nemajú.Thunbergovú (16) vymenovali minulý týždeň za jedného zo štyroch tohtoročných laureátov ocenenia Right Livelihood Award (Cena za správny život) za rok 2019, ktoré je známe ako švédska alternatíva Nobelovej ceny mieru udeľovanej v nórskom Osle.Thunbergová získala toto ocenenie "", uviedla vo vyhlásení nadácia Right Livelihood Foundation.Thunbergová minulý týždeň počas svojho prejavu na úvod klimatického summitu v newyorskej centrále OSN ostro skritizovala svetových lídrov za nedostatočné úsilie pri riešení klimatických problémov.