Švédi odmietli zavedenie systému VAR, tréner anglického tímu Tottenham Hotspur vtipkuje, že sa tam presťahuje

2.5.2024 (SITA.sk) - Austrálsky tréner Ange Postecoglou z anglického klubu Tottenham Hotspur si zavtipkoval, že sa asi presťahuje do Švédska a ako kouč bude pôsobiť iba tam.Reagoval tým na to rozhodnutie, že v tejto krajine odmietli zavedenie systému videoasistenta rozhodcu (VAR).Uvedený systém postupne zavádzajú všetky vyspelé futbalové súťaže, arbitrom totiž pomáha pri posudzovaní postavenia mimo hry pri strelení gólu, ale aj pri ďalších dôležitých verdiktoch.Švédi sú však jediní z Top 30 európskych líg, kde sa rozhodli inak. "Áno, sťahujem sa tam. Ak by som nemal prácu, šiel by som tam," poznamenal Postecoglou s úsmevom.V anglickej Premier League sú verdikty VAR naďalej spornou záležitosťou. Napriek tomu, že hráči londýnskeho Tottenhamu z jeho verdiktov "ťažia", kouč Postecoglou je stále veľmi zdržanlivý pri podpore tohto systému.Vedenie súťaže po istých nedostatkoch zavádza úpravy, no Postecoglou je presvedčený o potrebe ďalších reforiem."Zmenil by som na tom dosť veľa. Zopakujem, že podľa mňa to výrazne zmenilo podstatu futbalu, aj keď v úvode to isto nebol zámer," vyhlásil kouč Spurs pred štvrtkovým ligovým súbojom proti mestskému rivalovi FC Cheslea.