Švédi si zaistili účasť na šampionáte, porazili Rumunov

Švédsky futbalista Marcus Berg (uprostred) sa teší po strelení gólu v kvalifikačnom zápase F-skupiny EURO 2020 Rumunsko - Švédsko v Bukurešti 15. novembra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kvalifikácia EURO 2020:



D-skupina:



Kodaň



Dánsko - Gibraltár 6:0 (1:0)



Góly: 85. a 90.+4 Eriksen, 12. a 64. Skov, 47. Gytkjaer, 51. Braithwaite



St. Gallen



Švajčiarsko - Gruzínsko 1:0 (0:0)



Gól: 77. Itten



Tabuľka:



1. Dánsko 7 4 3 0 22:5 15



2. Švajčiarsko 7 4 2 1 13:5 14



3. Írsko 7 3 3 1 6:4 12



4. Gruzínsko 7 2 2 4 7:11 8



5. Gibraltár 7 0 0 7 2:25 0





F-skupina:



Oslo



Nórsko - Faerské ostrovy 4:0 (2:0)



Góly: 62. a 65. Sörloth, 4. Reginiussen, 8. Fossum



Cadiz



Španielsko - Malta 7:0 (2:0)



Góly: 23. Morata, 41. Cazorla, 62. Torres, 63. Sarabia, 69. Olmo, 71. Moreno, 85. Navas



Bukurešť



Rumunsko - Švédsko 0:2 (0:2)



Góly: 18. Berg, 34. Quaison



Tabuľka:



1. Španielsko 9 7 2 0 26:5 23*



2. Švédsko 9 5 3 1 20:9 18*



---------------------------------



3. Rumunsko 9 4 2 3 17:10 14



4. Nórsko 9 3 5 1 17:10 14



5. Faerské ostr. 9 1 0 8 4:27 3



6. Malta 9 1 0 8 2:25 3







J-skupina:



Jerevan



Arménsko - Grécko 0:1 (0:1)



Gól: 34. Limnios



Helsinki



Fínsko - Lichtenštajnsko 3:0 (1:0)



Góly: 64. a 75. Pukki (prvý z 11 m), 21. Tuominen



Zenica



Bosna a Hercegovina - Taliansko 0:3 (0:2)



Góly: 21. Acerbi, 37. Isigne, 53. Belotti



Tabuľka:



1. Taliansko 9 9 0 0 28:3 27*



2. Fínsko 9 6 0 3 15:8 18*



----------------------------------------



3. Grécko 9 3 2 4 10:13 11



4. Arménsko 9 3 1 5 13:16 10



5. Bosna a Hercegovina 9 3 1 5 17:17 10



6. Lichtenštajnsko 9 0 2 7 2:28 2



*istý postup na EURO 2020

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. novembra (TASR) - Futbalisti Švédska si zaistili postup na EURO 2020. V piatkovom stretnutí F-skupiny zvíťazili v Rumunsku 2:0 a v tabuľke obsadia druhé miesto.Pre Rumunov to bol existenčný zápas, ak sa chceli udržať v hre o EURO, nesmeli prehrať. Ich plány však naštrbil už v 18. minúte Marcus Berg a definitívne pochoval v 34. minúte Robin Quaison. Švédsko je dvanásty istý účastník záverečného turnaja, doteraz sa kvalifikovali Fínsko, Španielsko, Turecko, Francúzsko, Anglicko, Česko, Poľsko, Taliansko, Ukrajina, Rusko a Belgicko.Španielsko ako istý víťaz skupiny doma deklasovalo Maltu 7:0. Gólový účet v národnom tíme si pri debute otvorili Pau Francisco Torres a Dani Olmo. V ďalšom zápase F-skupiny Nórsko zdolalo Faerské ostrovy 4:0.Fíni sa po prvý raz v histórii predstavia na majstrovstvách Európy. Účasť na šampionáte si zaistili piatkovým víťazstvom v Helsinkách nad Lichtenštajnskom 3:0. V J-skupine majú pred posledným zápasom isté druhé miesto v tabuľke, prví skončia Taliani.V bránke Fínska odchytal celý duel slovenský rodák Lukáš Hrádecký, veľa práce však nemal, keď hostia naňho vystrelili iba raz. Historický víťazný gól strelil v 21. minúte Jasse Tuominen. Postup poistil po zmene strán Teemu Pukki, ktorý najprv v 63. minúte premenil jedenástku, definitívne uzavrel skóre o dvanásť minút neskôr.Taliansko si udržalo stopercentnú bilanciu, keď triumfovalo v Bosne a Hercegovine 3:0. Po deviatich odohratých zápasoch má na konte plný počet 27 bodov a skóre 28:3. V ďalšom zápase "jéčka" Grécko zvíťazilo v Arménsku 1:0.Švajčiarsko sa v D-skupine potrápilo s Gruzínskom, ale doma získalo všetky body za víťazstvo 1:0. Hostia pod vedením slovenského trénera Vladimíra Weissa odolávali až do 77. minúty, keď sa presadil Cedric Itten. Švajčiarsko je v tabuľke druhé o bod za Dánskom. To si doma bez ťažkostí poradilo s Gibraltárom 6:0.