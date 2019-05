Švédi titul majstra sveta neobhája, vo štvrťfinále ich vyradili Fíni

Na snímke vľavo Marko Anttila (Fínsko), vpravo Elias Pettersson (Švédsko) v zápase štvrťfinále Fínsko - Švédsko na 83. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Košiciach 23. mája 2019. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Štvrťfinále (Košice):

Fínsko - Švédsko 5:4 pp (1:2, 2:2, 1:0 - 1:0)

Góly: 2. Mikkola (Pesonen, Manninen), 26. Lindbohm (Manninen, Pesonen), 30. Hakanpää (Manninen), 59. Anttila (Ojamäki, Lehtonen), 62. Manninen - 3. Klingberg (Nylander, Wennberg), 17. Hörnqvist (Ekman-Larsson, Larsson), 21. E Petterson (Landeskog, Ekman-Larsson), 40. E. Gustafsson (Landeskog, Wennberg). Rozhodovali: Iverson (Kan.), Gofman – Šišlo (obaja Rus.), Hancock (USA), vylúčení: 2:0 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 6304 divákov.



Fínsko: Lankinen - Ohtamaa, Lehtonen, Jokiharju, Lindbohm, Kaski, Mikkola, Hakanpää, Koivisto - Ojamäki, Tyrväinen, Rajala - Kakko, Manninen, Pesonen - Kuusela, Sallinen, Savinainen - Anttila, Lammikko, Kiviranta



Švédsko: Lundqvist - Ekman-Larsson, Larsson, Ekholm, Klingberg, Gustafsson, M. Pettersson, Hägg - Nylander, Wennberg, Hörnqvist - Landeskog, Lindholm, E. Petterson - Eriksson, Lander, A. Kempe - Rasmussen, Krüger, Bratt

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 23. mája (TASR) - Hokejisti Fínska postúpili do štvrťfinále MS. V severskom štvrťfinále v Košiciach zdolali Švédsko 5:4 po predĺžení a postúpili do bratislavského semifinále. Fíni v zápase prehrávali 1:3 aj 3:4, v hre bez brankára však dokázali vyrovnať a v predĺžení rozhodol o ich postupe Sakari Manninen. Pre obhajcov titulu Švédov sa tak šampionát skončil, na vytúžený zlatý hetrik nedosiahnu.Fíni síce začali zápas ideálne, keď už v 2. minúte Mikkola strelou od modrej čiary prekvapil Lundqvista, ale ich náskok mal iba 98-sekundové trvanie. Vyrovnanie priniesla presilovková kombinácia Švédov s pohotovým zakončením Klingberga. Zápas mal náboj, hral sa obojstranne rýchly hokej s množstvom zaujímavých situácií. Švédi išli do vedenia 2:1 v 17. minúte, po Hörnqvistovej strele, ktorej pomohol do bránky nešťastný teč fínskeho obrancu.Gól Pettersona z 25. sekundy druhej tretiny na 1:3 paradoxne naštartoval Fínov. Tí si v druhej časti viackrát vytvorili tlak, ktorý vyústil do vyrovnania, o ktoré sa gólmi zaslúžili Lindbohm a Hakanpää. Švédi však získali náskok späť, keď obranca Gustafsson strelou od modrej čiary využil zakrytý výhľad brankára Lankinena.V tretej časti sa hralo viac pred Lundqvistom, ktorý v 48. minúte zmaril šancu Kakka a zvládol aj viacero neprehľadných situácií pred svojou bránkou. Náskok Švédov mohol v 54. poistiť Nylander, no v úniku neprekonal Lankinena. Fíni v snahe o vyrovnanie skúsili hru so šiestimi hráčmi, počas ktorej Anttila dotlačil puk do švédskej bránky - 4:4.Fíni napokon psychickú výhodu využili a v predĺžení rozhodol o ich postupe Manninen.