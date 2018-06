Švédi zdolali Mexičanov v F-skupine na MS, Švédi vyhrali skupinu

Švédsky hráč Ludwig Augustinsson (č.6) oslavuje so spoluhráčmi úvodný gól do bránky Mexika v zápase základnej F-skupiny na MS 2018 vo futbale Mexiko - Švédsko v Jekaterinburgu 27. júna 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

F-skupina, 3. kolo:



Mexiko - Švédsko 0:3 (0:0)



Góly: 50. Augustinsson, 62. Granqvist (z 11m), 74. Alvarez (vlastný). ŽK: Gallardo, Moreno, Layun (89. Peralta) - Larsson, Lustig. Rozhodovali: Pitana - Maidana, Belatti (všetci Arg.), 33.061 divákov.



Mexiko: Ochoa - Alvares, Salcedo, Moreno, Gallardo (65. Fabian) - Guardado (76. Corona), Herrera - Layun, Vela, Lozano - Hernandez



Švédsko: Olsen - Lustig, Lindelöf, Granqvist, Augustinsson - Claesson, Larsson (57. Svensson), Ekdal (80. Hiljemark), Forsberg - Berg (68. Thelin), Toivonen





Tabuľka F-skupiny:



1. Švédsko 3 2 0 1 5:2 6*

2. Mexiko 3 2 0 1 3:4 6*

-----------------------------------

3. Kórejská rep. 3 1 0 2 3:3 3

4. Nemecko 3 1 0 2 2:4 3

* - postup do osemfinále

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jekaterinburg 27. júna (TASR) - Futbalisti Švédska triumfovali v stredajšom dueli 3. kola F-skupiny MS nad Mexikom 3:0 a z prvého miesta postúpili do osemfinále šampionátu. V ňom sa v utorok 3. júla o 16.00 SELČ v Petrohrade stretnú s druhým tímom z E-skupiny. Mexiko aj napriek prehre ide po zaváhaní obhajcov titulu Nemcov ďalej z druhej priečky, v pondelok 2. júla o 16.00 SELČ bude hrať osemfinále proti víťazovi E-skupiny.V Jekaterinburgu najskôr mexický obranca Jesus Gallardo dostal najrýchlejšiu žltú kartu v histórii MS. Inkasoval ju už v trinástej sekunde, keď odstrčil rukami pri výskoku Olu Toivonena. Švédi v druhom polčase udreli gólovo až trikrát - autormi presných zásahov boli Ludwig Augustinsson, kapitán Andreas Granqvist z pokutového kopu a skóre uzavrel vlastným gólom Edson Alvarez.Švédom patril úvod, za prvých päť minút predviedli dve zaujímavé akcie. Najskôr centroval nebezpečne do šestnástky Larsson, ale žiadny z jeho spoluhráčov sa k zakončeniu nedostal. O chvíľu neskôr chytil brankár Ochoa podľa rozhodcov loptu už mimo šestnástky a s námahou musel potom likvidovať priamy kop Forsberga z uhla ľavej strany. V 12. minúte zakončil Berg cez hlavu chrbtom k bránke tesne vedľa. Po štvrťhodine hry sa už dostali k slovu aj Mexičania, loptu vybojoval Lozano a technická strela Velu mala takmer gólové parametre. Vzápätí sa na druhej strane dostal do dobrej šance Forsberg, no osamotený z ôsmich metrov prestrelil bránku. V 30. minúte arbiter na základe sytému VAR neposúdil Hernandezovu ruku v pokutovom území ako úmyselnú, z následného rohu Ochoa vytlačil volej Berga nad brvno. Ten istý švédsky útočník ešte v nadstavenom čase rozvlnil iba bočnú sieť.Severania udreli hneď po zmene strán. Prízemnú prihrávku naprieč pokutovým územím Claesson síce dobre netrafil, ale číhajúci obranca Augustinsson na ľavej strane poslal Švédov do vedenia - 0:1. "Tri korunky" mali navrch a o chvíľu pohrozil ďalším streleckým pokusom Forsberg. Druhý gól pridali Švédi po hodine hry, keď po rýchlom brejku Moreno zastavil Berga v šestnástke nedovolene a Granqvist penaltu s prehľadom premenil - 0:2. Mexičania sa na odpoveď nezmohli a tak inkasovali aj tretíkrát, pretože Alvarez si v 74. minúte zrazil loptu rukou do vlastnej siete. Na opačnej strane sa neujala ani príležitosť Hernandeza s Velom a tak sa Švédi tešili z triumfu rozdielom triedy i z prvenstva v skupine.