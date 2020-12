Švédku brániacu synovi skoro 30 rokov vyjsť von, vyšetrujú na slobode

Švédska prokuratúra v stredu prepustila na slobodu 70-ročnú ženu, ktorá svojho syna 28 rokov nepúšťala z ich spoločného bytu na južnom predmestí Štokholmu.





Vyšetrovanie prípadu pokračuje, informovala agentúra AFP. Žena je podozrivá z protiprávneho obmedzovania osobnej slobody a z ublíženia na zdraví, spresnil hovorca štokholmskej polície Ola Österling. Tá vznesené obvinenia odmietla.Podľa denníkov Expressen a Aftonbladet matka svojho syna držala v byte od jeho 12 rokov. Políciu zalarmovala členka rodiny - údajne mužova sestra, ktorá do bytu vstúpila minulú nedeľu, pričom využila príležitosť, že matka v súčasnosti 41-ročného muža bola hospitalizovaná.Médiá informovali, že muž nájdený v byte bol podvyživený, mal infikované rany na nohách, sotva chodil a nemal prakticky žiadne zuby, takže môže hovoriť len s veľkými problémami.Polícia tieto podrobnosti nepotvrdila, uviedla však, že muž musel byť hospitalizovaný.Príbuzná, ktorej sa podarilo vniknúť do bytu, uviedla, že tam páchol moč, bola tam špina a prach. Všade boli hromady odpadkov, pre ktoré sa do bytu dalo dostať len veľmi ťažko. Roky tam podľa nej nikto neupratoval.Pre médiá tiež povedala, že matka zrejme presvedčila svojho syna, že všetci sú proti nim a že ona je jediná, ktorá ich môže chrániť. Vždy ho prehnane chránila, čo zrejme súviselo s tým, že jej prvý syn zomrel, keď mal len pol druha roka.Rodina na tento prípad v posledných rokoch viackrát upozornila úrady. Nikto im však neveril - najmä preto, že syn údajne občas mohol ísť von.Väčšina susedov z bytového domu, ktorých kontaktovala AFP, však uviedla, že "ho nevideli roky, ak vôbec".