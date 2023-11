Svedok v kauze Mýtnik podľa obžalovaného Brhela ml. rozbil sumu škody uvedenej v obžalobe

Realizovali množstvo projektov

Obžalobe v tomto prípade čelí okrem podnikateľa Jozefa Brhela aj jeho syn Jozef, bývalý štátny tajomník ministerstva financií Radko Kuruc, bývalý predstaviteľ finančnej správy Milan Grega, podnikateľ Miroslav Slahučka a právnik Martin Bahleda.Obžaloba ich viní v rámci piatich skutkov z porušovania povinnosti pri správne cudzieho majetku, machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, o legalizáciu príjmu z trestnej činnosti alebo o zločin prijímania úplatku. „Škoda bola vyčíslená počas dokazovania, ktoré sa vykonalo počas vyšetrovania. V tom prvom skutku predstavuje sumu viac ako 45 miliónov eur,“ uviedol prokurátor po prečítaní obžaloby v októbri 2022. Všetci šiesti obžalovaní svoju vinu odmietajú.Predmetom obžaloby podanej vo februári tohto roku je obstaranie majetku zo strany štátu v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní, pričom nakladanie so štátnymi prostriedkami malo byť súčasne neefektívne a nehospodárne. Na toto konanie mala nadväzovať legalizačná schéma, ktorej účelom malo byť zneprehľadnenie finančných tokov prostredníctvom zahraničných entít.S podozrením zo spáchania týchto ekonomických činov úzko súvisia aj dva korupčné delikty. Jeden korupčný skutok sa týka obstarávania majetku na Finančnej správe SR v súvislosti so zákazkami s nízkou hodnotou.V rámci policajných akcií Mýtnik I až III boli obvinení napríklad podnikatelia Jozef Brhel, Miroslav Výboh , Michal Suchoba, ďalej bývalý prezident finančnej správy František I, jeho nástupkyňa Lenka Wittenbergerová . alebo bývalý štátny tajomník ministerstva financií Radko Kuruc. Obvinenia sa týkajú korupcie pri verejných obstarávaniach na Finančnej správe SR alebo ministerstve financií alebo ovplyvňovaní legislatívnych procesov.

6.11.2023 (SITA.sk) - V korupčnej kauze Mýtnik v pondelok na banskobystrickom pracovisku Špecializovaného trestného súdu ŠTS ) na lavicu svedkov posadil bývalý predseda predstavenstva spoločnosti QBSW a.s. Martin Hrnko.Táto spoločnosť poskytovala subdodávky pre spoločnosť Allexis, s.r.o. , ktorá je spojená s trestnou činnosťou v tejto kauze v rámci dodávok informačných systémov pre Finančnú správu FS ). Svedok podľa obžalovaného Jozefa Brhela ml. rozbil sumu škody uvedenej v obžalobe.Obžalobe v tomto prípade čelia podnikatelia Jozef Brhel a jeho syn Jozef, bývalý štátny tajomník ministerstva financií Radko Kuruc , bývalý predstaviteľ finančnej správy Milan Grega , podnikateľ Miroslav Slahučka a právnik Martin Bahleda Svedok podľa jeho slov pôsobil od roku 2005 až do roku 2021 ako predseda predstavenstva spoločnosti QBSW , ktorá realizovala práce softvérového vývoja pre spoločnosť Allexis od 2014 do 2020.„Realizovali sme mnohé projekty, pracovalo na tom množstvo ľudí,“ uviedol Hrnko s tým, že sa subdodávateľsky podieľali aj na projektoch pre Finančnú správu, ako napríklad Virtuálna pokladnica, E-kasa a ďalšie. V niektorých obdobiach na projektoch robilo až 200 ľudí.Hrnko tiež uviedol, že neeviduje žiadne finančné toky, na základe ktorých by mali ísť peniaze obžalovaným Jozefovi Brhelovi mladšiemu ani staršiemu. Svedok dodal, že nevie o predražení projektov pre Allexis.Vyjadroval sa aj ku konkrétnym zmluvám a dodatkom medzi QBSW a Allexis, ktoré preukazujú subdodávky systémov pre FS, ktoré jej dodávala spoločnosť Allexis.Na otázku prokurátora Ondreja Repu svedok doplnil, že firma QBSW mala zmluvu s FS o postupovaní utajovaných spoločností a disponovala aj bezpečnostnou previerkou. Podľa obžalovaného Jozefa Brhel ml. výpoveď svedka Hrnka rozbíja samotnú škodu uvedenú v obžalobe.„Napríklad pri dodávke systému E-kasa, kde tento systém stál 4 mil. eur a QBSW za neho dostalo vyplatené od Allexis s.r.o. takmer 2 mil. eur. Podľa znalca Jelínka mala E-kasa stáť 291-tisíc eur. To znamená, že ak by mal znalec pravdu, tak neoprávnená cena od pána Hrnka by bola 1,7 mil. eur. Pri zohľadnení všetkých informačných systémov a v porovnaní s nepravdivým nacenením znalca Jelínka, sa mal pán Hrnko obohatiť o čiastku 17,1 mil. eur na všetkých kontraktoch spoločnosti Allexis pre Finančnú správu uvedených v obžalobe,“ konštatoval obžalovaný Jozef Brhel ml. s tým, že týmito skutočnosťami sa ŠTS vôbec nezaoberá, „keďže účelovo rieši iba meno Brhel, čo potvrdzuje, že sa jedná o politický proces“.Advokát Michal Mandzák ešte pred pojednávaním povedal, že tieto skutočnosti budú doplnené k trestnému oznámeniu podaného na generálnu prokuratúru v októbri pre podozrenie zo spáchania trestného činu nepravdivého znaleckého posudku v súvislosti so znaleckým posudkom, ktorý podal Ústav súdneho inžinierstva a jeho znalec v oblasti elektrotechniky Jiří Jelínek.V kauze Mýtnik už okrem iných vypovedal kľúčový spolupracujúci svedok bývalý prezident Finančnej správy (FS) František Imrecze , ktorý popísal svoje pôsobenie v čele FS, jeho úlohu pri presadzovaní riešení od firmy Allexis podnikateľa Suchobu.Podrobne opisoval aj rolu Jozefa Brhela staršieho, ktorý mu na ročnej báze dorovnával plat sumou 200-tisíc eur ročne v hotovosti. Pred súdom počas štyroch pojednávacích dní hovoril aj ďalší „kajúcnik“ podnikateľ Suchoba, ktorý žije od roku 2019 aj s rodinou v Spojených arabských emirátoch. Na adresu Suchobu uviedol Jozef Brhel st, že „klamal veľa a veľakrát, a bol z toho pred súdom aj veľakrát usvedčený“.Vypovedala aj vtedajšia konateľka firmy Allexis Jana Rovčaninová a súdni znalci z Ústavu súdneho inžinierstva v Žiline a zo Znaleckého ústavu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorých znalecké posudky sa značne odlišujú.