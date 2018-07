Švédska aktivistka dočasne zmarila deportáciu Afganca

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Štokholm 25. júla (TASR) - Švédska univerzitná študentka a aktivistka Elin Erssonová dočasne zabránila deportácii Afganca, ktorému zamietli žiadosť o azyl. Kúpila si totiž letenku na pondelňajší let z Göteborgu, ktorým mali Afganca - prestupom cez Istanbul do Kábulu - deportovať, a následne si odmietla sadnúť na svoje miesto, čím lietadlu zabránila v štarte, informovala v stredu agentúra AP.Erssonová (22) svoju protestnú akciu nahrávala na mobilný telefón a video naživo vysielala na sociálnej sieti Facebook. Na zázname v angličtine vysvetľuje, že zamietnutého azylanta sa chystajú deportovať nazad do Afganistanu, kdeJej video na sociálnych sieťach zdieľali mnohí užívatelia a doposiaľ si ho pozreli už takmer tri milióny ľudí.Erssonovú a 52-ročného Afganca napokon z lietadla vyviedli. Nemecká rozhlasová stanica Deutsche Welle však neskôr informovala, že muž stále čelí deportácii, zatiaľ čo proti študentke môžu byť za jej marenie štartu letu podniknuté právne kroky.