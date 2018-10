Švédska ekonomika spomalí v budúcom roku tempo rastu pod 2 %

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Štokholm 10. októbra (TASR) - Švédska ekonomika by mala v budúcom roku zaznamenať výrazné spomalenie rastu, najmä pre horší vývoj investícií. Určitým pozitívom pre vývoj ekonomiky v roku 2019 by mal byť zahraničný dopyt, vďaka čomu by sa jej rast mal pohybovať okolo 2 %. Uviedol to v stredu švédsky inštitút pre ekonomický výskum NIER.Podľa inštitútu by tohtoročný hrubý domáci produkt (HDP) Švédska mal vzrásť o 2,5 %, čím inštitút potvrdil svoju predchádzajúcu prognózu z júna. V budúcom roku však NIER počíta s rastom o 1,9 %, opäť na úrovni pôvodnej prognózy. Dôvodom spomalenia rastu je očakávaný slabší rast investícií vo výrobnom sektore aj v oblasti výstavby.Aj v ďalšom roku počíta NIER so spomalením rastu, následne by sa však rast mal mierne zrýchliť. Inštitút informoval, že v roku 2020 by švédska ekonomika mala vzrásť o 1,7 % a v roku 2021 o 1,8 %.Rast spotrebiteľských cien by tento aj budúci rok mal byť výraznejší, než NIER predpokladal pred štyrmi mesiacmi. V júni inštitút stanovil infláciu v tomto roku na úrovni 1,8 % a v roku 2019 na úrovni 2,2 %. V najnovšom odhade však počíta s tohtoročným rastom spotrebiteľských cien o 2 % a v roku 2019 o 2,5 %. Odhad na rok 2020 ponechal na pôvodnej úrovni z júna, pričom očakáva, že inflácia v danom roku dosiahne 2,5 %.