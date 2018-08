Švédska princezná Madeleine sa s rodinou presťahuje do USA

Švédska princezná Madeleine, archívne foto. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Štokholm 2. augusta (TASR) - Švédska princezná Madeleine sa so svojou rodinou plánuje čoskoro presťahovať do Spojených štátov. S odvolaním sa na vyhlásenie švédskeho kráľovského paláca o tom vo štvrtok informovala agentúra DPA.Princezná Madeleine (36) sa s manželom Christopherom O'Neillom, podnikateľom s dvojakým britsko-americkým občianstvom, a troma deťmi, plánuje už na jeseň usadiť na Floride.Tento krok je podľa vyhlásenia paláca vhodne načasovaný, keďže všetky deti páru sú ešte v predškolskom veku. Dvojica má dovedna troch potomkov: 4-ročnú princeznú Leonore, 3-ročného princa Nicolasa a princeznú Adrienne, ktorá sa narodila v marci.Madeleine je najmladším dieťaťom švédskeho kráľa Karola XVI. Gustáva a kráľovnej Silvie. Princezná plánuje v USA pokračovať vo svojej práci pre neziskovú nadáciu World Childhood Foundation, ktorú založila jej matka. O'Neill bude pokračovať vo svojich podnikateľských aktivitách v Európe a USA.Dvojica si chce aj po presťahovaní do USA ponechať svoj dom v Štokholme, vzdá sa však toho, ktorý má v Londýne. Pár už v minulosti žil nejakú dobu v New Yorku.