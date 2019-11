Švédska SEB je ďalšou z bánk podozrivých z prania peňazí v Pobaltí

Ilustračná snímka.. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Štokholm 19. novembra (TASR) - Švédska SEB je ďalšou zo škandinávskych bánk, ktorú zasiahol škandál s praním špinavých peňazí v pobaltských pobočkách. Banka v utorok potvrdila, že dostala od verejnoprávnej televízie SVT zoznam 194 podozrivých klientov deň pred tým, ako sa televízia chystá odvysielať reportáž o praní špinavých peňazí v SEB.Autori relácie Uppdrag Granskning už minulý týždeň kontaktovali SEB, aby jej oznámili, že majú informácie o podozrení z prania špinavých peňazí. Tento utorok jej poslali zoznam klientov.SEB vo vyhlásení uviedla, že porovnala zoznam mien od televízie s vlastnou vnútornou analýzou, a potvrdila, že väčšina sa zhoduje.Pre obavy, že SEB by mohla byť zapletená do podobne veľkého škandálu ako jej severskí rivali Danske Bank a Swedbank, klesli v piatok (15. 11.) akcie banky o 13 %. Danske a Swedbank predtým priznali zlyhanie pri kontrolách prania špinavých peňazí v pobaltských dcérach.SEB je jedným z najväčších poskytovateľov úverov v pobaltských krajinách. Banka uviedla, že ukončila vzťahy s približne 95 % klientov, ktorých mená boli na zozname SVT, a oznámila podozrivé aktivity finančnej polícii.povedal Frank Hojem, hovorca SEB.dodal.SVT vo svojom vyhlásení tiež uviedla, že jej vysielanie v stredu 20. novembra bude obsahovať aj nové informácie o Swedbank. Swedbank to odmietla komentovať.SEB podľa vlastných slov posilnila svoje postupy po tom, ako ju v roku 2006 kritizoval estónsky úrad pre finančný dohľad v súvislosti s prístupom ku klientom zo zahraničia a dostala informácie od externého informátora.