Švédska Swedbank zhoršila odhad rastu ekonomiky

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Štokholm 27. augusta (TASR) - Švédska banka Swedbank zhoršila odhad rastu švédskej ekonomiky v tomto aj budúcom roku. Dôvodom je oslabovanie svetového obchodu, čo sa negatívne odráža na proexportne orientovanom švédskom hospodárstve.Podľa najnovšieho výhľadu banky Swedbank hrubý domáci produkt (HDP) Švédska by mal tento rok vzrásť o 1,3 %. Pôvodná prognóza z apríla poukazovala na rast na úrovni 1,4 %.Ešte výraznejšie zhoršila banka odhad rastu ekonomiky v budúcom roku. Pôvodne počítala s rastom HDP o 1,7 %, teraz však očakáva, že to bude len o 1,2 %. V roku 2021 by sa však tempo rastu malo zrýchliť, podľa banky takmer na 1,5 %.Swedbank zároveň očakáva, že centrálna banka Riksbank úrokové sadzby meniť nebude. Riksbank pritom pred časom naznačila, že koncom tohto, prípadne začiatkom budúceho roka by mohla hlavnú úrokovú sadzbu zvýšiť. Kľúčový úrok dosahuje v súčasnosti -0,25 %.