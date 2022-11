Švédsko a Fínsko musia podniknúť ďalšie kroky pre schválenie členstva v NATO, zatiaľ nenastal vývoj v niektorých otázkach

Presviedčanie Turecka

Žiadatelia sú optimistickí



Aké sú požiadavky Turecka?

Švédsko a Fínsko požiadali o členstvo v NATO po tom, čo Rusko spustilo inváziu na Ukrajinu. Všetkých 30 členov aliancie ich v lete formálne prizvalo, no ich prístupový protokol zatiaľ neratifikovali Maďarsko a Turecko. To hrozí blokovaním ich členstva, ak nesplnia určité požiadavky týkajúce sa terorizmu zo strany kurdských militantov a ďalších skupín či vývozu zbraní.





30.11.2022 (Webnoviny.sk) - Švédsko a Fínsko pokročili pri spĺňaní bezpečnostných požiadaviek Turecka, ale na schválenie ich členstva v Organizácii Severoatlantickej zmluvy (NATO) zo strany Ankary ešte musia podniknúť „konkrétne kroky“. V stredu to povedal turecký minister zahraničia Mevlüt Çavuşoglu Šéf tureckej diplomacie sa v utorok na okraji stretnutia NATO v rumunskej Bukurešti stretol s jeho náprotivkami zo Švédska a Fínska.„Tieto dve krajiny podnikli určité kroky na splnenie svojich záväzkov. Neignorujeme kroky, ktoré boli podniknuté. Zatiaľ však nenastal konkrétny vývoj v niektorých otázkach, ako je vydanie (podozrivých hľadaných Tureckom) a zmrazenie teroristického majetku,“ povedal novinárom turecký minister s tým, že severským krajinám pripomenuli, že „v konečnom dôsledku je treba presvedčiť turecký ľud a turecký parlament“.Ministri Švédska a Fínska zneli optimistickejšie. Švédsky minister Tobias Billström pre švédsku televíziu SVT uviedol, že smerom k členstvu v NATO robia pokrok a on čoskoro vycestuje do Turecka.Šéf fínskej diplomacie Pekka Haavisto pre fínske médiá povedal, že rokovania sa uskutočnili v konštruktívnom a vecnom duchu.