Švédsko bude 32. členským štátom NATO, Maďarsko ako posledné ratifikovalo švédske prístupové protokoly (foto)

Spor Maďarska a Švédska sa blíži ku koncu

Podľa švédskeho premiéra je to historický deň

26.2.2024 (SITA.sk) - Maďarský parlament v pondelok ratifikoval členstvo Švédska v Organizácii Severoatlantickej zmluvy (NATO) . Táto severská krajina sa tak stane v poradí 32. členským štátom aliancie.Maďarsko bolo posledným členom NATO, ktorý dosiaľ neratifikoval švédske prístupové protokoly. Na to, aby sa aliancia rozšírila o nového člena, je potrebný súhlas všetkých existujúcich členov. Maďarský premiér Viktor Orbán pred niekoľkými dňami naznačil, že švédskej odysei v maďarskom parlamente bude čoskoro koniec.„Je dobrou správou, že náš spor so Švédskom sa blíži ku koncu. Na začiatku jarného zasadnutia parlamentu smerujeme k ratifikácii vstupu Švédska do NATO," povedal 17. februára počas prejavu v Budapešti.Orbán pred pondelňajším hlasovaním povedal maďarským zákonodarcom, že „vojenská spolupráca Švédska a Maďarska a vstup Švédska do NATO posilňujú bezpečnosť Maďarska".Švédsko sa spolu s Fínskom vzdali desaťročia trvajúcej neutrality a predvlani po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu požiadali o vstup do NATO. Zatiaľ čo Fínsko sa v apríli minulého roka stalo 31. členskou krajinou aliancie, Švédsko muselo na schválenie všetkých členov NATO čakať o takmer rok dlhšie.Švédsky premiér Ulf Kristersson to označil za „historický deň". „Sme pripravení prevziať na seba svoj podiel zodpovednosti za bezpečnosť NATO," napísal Kristersson na platforme X, predtým známej ako Twitter.Na formálne schválenie švédskeho vstupu do NATO je ešte potrebný podpis maďarského prezidenta, ktorý sa očakáva v najbližších dňoch. Po nedávnej rezignácii konzervatívnej prezidentky Katalin Novákovej je Maďarsko momentálne bez hlavy štátu, no očakáva sa, že poslanci parlamentu zvolia za nového prezidenta Tamás Sulyok, ktorý by sa mal oficiálne ujať funkcie 5. marca.