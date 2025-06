Švédsko nakupuje nemeckú protivzdušnú obranu za 930 miliónov dolárov

23.6.2025 (SITA.sk) - Švédska vláda ohlásila nákup nemeckého systému protivzdušnej obrany za približne 930 miliónov dolárov. Ide o protiraketový systém stredného doletu IRIS-T SLM firmy Diehl.„Pravdepodobne je to jedna najdôležitejších schopností, ktoré Švédsko získava od nákupu systémov Patriot v 90. rokoch,“ povedal v pondelok na tlačovej konferencii švédsky premiér Ulf Kristersson. Minister obrany Pål Jonson dodal, že vojna na Ukrajine „otvorila oči" a ukázala „dôležitosť silnej protivzdušnej obrany“.Švédska vláda v marci oznámila, že v priebehu nasledujúceho desaťročia chce zvýšiť svoje výdavky na obranu o približne 300 miliárd švédskych korún. Znamená to, že do roku 2030 krajina zväčší výdavky na obranu na 3,5 percenta hrubého domáceho produktu zo súčasných 2,4 percenta.