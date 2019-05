Švédsko udelilo politický azyl dvom členom ruskej skupiny Pussy Riot

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Štokholm 1. mája (TASR) - Švédske orgány vyhoveli v utorok žiadosti dvoch aktivistov z ruskej anarchistickej skupiny Pussy Riot o udelenie politického azylu. Tlačová agentúra AFP to uviedla s odvolaním sa na švédsku verejnoprávnu televíznu stanicu SVT.Dvojica identifikovaná ako Lusine Džaňanová a Alexej Knedľakovskij požiadala vo Švédsku o ochranu ešte v roku 2017. Uvádzala pritom, že v Rusku čelí obťažovaniu a vyhrážkam smrťou v súvislosti s tzv. priamymi akciami a protivládnymi koncertmi. Imigračný úrad túto žiadosť najskôr zamietol, pár sa však odvolal.Džaňanová s Knedľakovským, ktorí majú spolu dve deti, vyjadrili obavy, že v prípade návratu do Moskvy by ich zatkli." povedala Džaňanová pre SVT po priaznivom vyjadrení švédskeho imigračného tribunálu.Anarchistická skupina Pussy Riot, vystupujúca často v pestrofarebných kuklách, usporadúva politicky ladené vystúpenia, pri ktorých kritizuje čokoľvek - od ruskej cirkvi až po prenasledovanie tamojšej homosexuálnej komunity. Známou sa stala v roku 2012, keď jej členky krátko pred prezidentskými voľbami v Rusku vystúpili v moskovskom Chráme Krista Spasiteľa s punkovou "modlitbou" proti prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Dve členky boli následne odsúdené na trest väzenia a v pracovných táboroch strávili takmer dva roky.Európsky súd pre ľudské práva nariadil vlani Rusku zaplatiť týmto členkám odškodné za to, že im uprelo právo na spravodlivý proces.