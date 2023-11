Švédsko v prípade „zelenej“ od výboru musí prejsť ratifikáciou protokolu o pristúpení v tureckom parlamente

16.11.2023 (SITA.sk) - Zahraničný výbor tureckého parlamentu sa vo štvrtok zišiel, aby prediskutoval snahu Švédska vstúpiť do Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) , čím sa predtým neutrálna krajina priblížila k členstvu v aliancii.Keď výbor udelí „zelenú“, protokol o pristúpení Švédska bude musieť prejsť ratifikáciou v tureckom parlamente. Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan odďaľoval ratifikáciu švédskeho členstva v NATO a obviňoval Štokholm, že je príliš mäkký voči kurdským militantom a iným skupinám, ktoré považuje za bezpečnostné hrozby.Koncom minulého mesiaca však predložil tureckému parlamentu na ratifikáciu protokol o prijatí Švédska do NATO. Švédsko sa spolu s Fínskom vzdali desaťročia trvajúcej neutrality a vlani po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu požiadali o vstup do NATO.Zatiaľ čo Fínsko sa v apríli stalo 31. členskou krajinou aliancie, Švédsko na svoje členstvo ešte len čaká. Maďarsko a Turecko sú jediné členské štáty NATO, ktoré zatiaľ neratifikovali prístupové protokoly. Na prijatie nového člena treba ratifikáciu všetkých existujúcich členov aliancie.