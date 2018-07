Švédsky brankár Olsen sa stal posilou AS Rím

Ilustračná fotografia. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 25. júla (TASR) - Švédsky futbalový brankár Robin Olsen sa stal novou posilou talianskeho klubu AS Rím.zaplatili dánskemu majstrovi FC Kodaň odstupné 8,5 milióna eur, no v prípade spoľahlivých výkonom môže suma narásť ešte o 3,5 mil. Olsen podpísal s vedením AS päťročný kontrakt a bránke by mal nahradiť Brazílčana Alissona Beckera, ktorý prestúpil do FC Liverpool za rekordných 72,5 milióna eur.citovala 28-ročného Olsena oficiálna internetová stránka dánskeho klubu.Švédsky reprezentant bol jedným z kľúčových hráčov národného tímu pri postupe do štvrťfinále MS 2018. V súboji o semifinále však užnestačili na Anglicko (0:2).