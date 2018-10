Švédsky premiér Löfven vrátil mandát na zostavenie vlády

Stefan Löfven, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Štokholm 29. októbra (TASR) - Úradujúci švédsky premiér Stefan Löfven sa vzdal snáh o zostavenie novej vlády na základe výsledkov septembrových volieb, z ktorých nevzišiel jednoznačný víťaz. Informovala o tom v pondelok agentúra DPA.Vytvorením vlády poveril lídra sociálnych demokratov Löfvena 15. októbra predseda parlamentu Andreas Norlén. Stalo sa tak po tom, ako s mandátom na vytvorenie nového kabinetu neuspel šéf konzervatívnej Umiernenej strany Ulf Kristersson, ktorý nedokázal získať dostatočnú parlamentnú podporu.Podobne dopadol aj úradujúci premiér Löfven, ktorý svoj neúspech oficiálne priznal v pondelok.uvádza sa v Löfvenovom stanovisku, ktoré tlmočil predsedovi parlamentu.O ďalšom postupe by sa mal Andreas Norlén radiť s predstaviteľmi ďalších parlamentných strán na stretnutí, ktoré sa má uskutočniť v priebehu pondelka.Stefan Löfven je švédskym premiérom od roku 2014; 25. septembra neobstál v hlasovaní o vyslovení dôvery v parlamente. Vládu však dočasne vedie až do vytvorenia nového kabinetu.Švédsko je v patovej situácii od volieb z 9. septembra, v ktorých si väčšinu v 349-člennom parlamente nezaistili ani stredopravicová opozičná Aliancia štyroch strán pod vedením Kristerssona (143 kresiel), ani Löfvenov stredoľavicový blok (144 kresiel).Oba tieto tábory vylúčili dohodu s protiimigračnou, pravicovo-populistickou stranou Švédski demokrati, ktorá by s 62 mandátmi mohla byť jazýčkom na váhach.