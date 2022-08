Svet je stále odhodlaný podporovať Ukrajinu, Putin podcenil odpor zo strany krajiny

24.8.2022 (Webnoviny.sk) - Svet je stále dosť pevný a odhodlaný v podpore Ukrajiny aj po šiestich mesiacoch od začiatku ruskej vojny. Povedal to britský minister obrany Ben Wallace . Podľa jeho slov v tejto podpore nenastalo nejaké kolísanie, aké by si ruský prezident Vladimir Putin rád želal.„To je to, o čom sníva,“ povedal minister pre BBC. „Jednoduchou realitou je, že to považujeme za priamu hrozbu nielen pre Ukrajinu, ale pre naše hodnoty, a svet je stále dosť pevný a odhodlaný,“ uviedol Wallace a dodal, že Putin podcenil odpor zo strany Ukrajiny.