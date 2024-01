Svet privítal nový rok 2024 s optimizmom, ale oslavy tlmili vojnové konflikty

Vyše milióna ľudí v Sydney

Čína oslavovala potichu

Mrakodrapy nasvietené na žlto

1.1.2024 (SITA.sk) - Svet dal zbohom roku 2023 a privítal nový rok 2024 s optimizmom, že prinesie viac radosti ako trápenia.Hoci svetové konflikty utlmili oslavy a vyvolali obavy o bezpečnosť, ľudia vyšli do ulíc čakať na novoročnú polnoc, ktorá prišla s ohňostrojmi či svetelnými šou.Nový rok ako prví privítali v ostrovnom štáte Kiribati v Tichom oceáne. Potom postupne zavítal do ďalších časových pásiem cez Austráliu, Áziu a Európu až do Ameriky.​Ikonický ohňostroj okolo známej Opery v austrálskom Sydney si prišlo pozrieť viac ako milión ľudí, čo sa rovná každému piatemu obyvateľovi mesta.Na pláž Copacabana v brazílskom Riu de Janeiro aj napriek jemnému dažďu prišli sledovať 12-minútovú pyrotechnickú šou zhruba dva milióny ľudí.Tisícky ľudí sledovali zostup svetelnej gule na Times Square v New Yorku či svetelnú šou na Champs-Élysées v Paríži, ktorá ukázala históriu metropoly a bola aj predzvesťou nadchádzajúcich olympijských hier.Ohňostroje rozžiarili oblohu napríklad nad najvyššou budovou sveta Burdž chalífa v Dubaji či Akropolou v Aténach, v kenskom Nairobi alebo Tchaj-peji na Taiwane.Čína oslavovala príchod roku 2024 potichu, keďže väčšina miest zakázala ohňostroje pre obavy o bezpečnosť a zo znečistenia. V Pekingu vítali nový rok tancami v pestrofarebných kostýmoch a v Čchung-čchingu dav vypúšťal balóny so želaniami.Naprieč Japonskom sa ľudia zišli v chrámoch, aby mohli zazvoniť na masívne zvony. V indickom Bombaji zase tisícky ľudí pozorovali západ slnka nad Arabským morom.V Rusku jeho vojna na Ukrajine zatienila koncoročné oslavy a tradičný ohňostroj s koncertom na Červenom námestí v Moskve aj tento rok zrušili. Aj bez osláv prišli ľudia na námestie a nový rok privítali s radostným volaním a svietiacimi telefónmi.V izraelskom Tel Avive boli mrakodrapy nasvietené na žlto, čo bola výzva na prepustenie rukojemníkov, ktorých viac ako 80 dní zadržiavajú palestínski militanti v Pásme Gazy.Tam sa zase Palestínčania vysídlení vojnou schádzali pri ohňoch v provizórnych utečeneckých táboroch. Napríklad v Pakistane, kde je väčšina obyvateľstva moslimská, zo solidarity s Palestínčanmi zakázali všetky koncoročné oslavy.Metropoly prijali prísnejšie bezpečnostné opatrenia. V Berlíne nasadili okolo 4 500 policajtov, aby udržiavali poriadok a predišli nepokojom ako pred rokom. Vo Francúzsku bolo na Silvestra nasadených okolo 90-tisíc policajtov a príslušníkov bezpečnostných zložiek.