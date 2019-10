Svet reaguje na oznámenie o smrti vodcu Islamského štátu

Na archívnej snímke z 29. apríla 2019 je vodca extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) Abú Bakr Baghdádí počas rozhovoru pre svoju skupinu Al-Furqan. Abú Bakr Baghdádí je údajne mŕtvy. Zomrieť mal počas amerického vojenského zásahu v Sýrii. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 27. októbra (TASR) - Prezident USA Donald Trump v nedeľu oznámil, že ukrývajúci sa vodca extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) abú Bakr Baghdádí zahynul pri zásahu amerických špeciálnych síl na severozápade Sýrie.Ide o výrazný úder pre túto džihádistickú skupinu.Baghdádí sa podľa slov šéfa Bieleho domu odpálil za pomoci samovražednej vesty v tuneli počas úteku pred príslušníkmi amerických špeciálnych jednotiek, pričom okrem seba usmrtil aj svoje tri deti.Tlačová agentúra Reuters prináša výberový prehľad reakcií svetových mocností na túto udalosť.Francúzsko: "," tvrdí ministerka obrany Florence Parlyová, zatiaľ čo prezident Emmanuel Macron vyhlásil, že po Baghdádího smrti je "" konečná porážka IS.Británia: "," vyhlásil premiér Boris Johnson.Turecko: "," povedal prezidentský poradca Fahrettin Altun.Izrael: "," uviedol premiér Benjamin Netanjahu.Rusko: "," uviedol hlavný hovorca ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov s narážkou na to, že správy o zabití tohto teroristického vodcu sa už viackrát objavili aj v minulosti. "," doplnil predseda zahraničného výboru Rady federácie Konstantin Kosačev.Irán: "" vyhlásil minister pre informácie Momammad Džavád Azarí Džahromí, obviniac USA - dlhodobého úhlavného nepriateľa Iránu - z vytvorenia IS.