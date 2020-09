Svet si pripomína Medzinárodný deň mieru. Ako je na tom Slovensko v rebríčku Globálneho mierového indexu?

Sledujú 163 krajín sveta

Ukrajina je na tom zle

21.9.2020 (Webnoviny.sk) - Slovensku patrí 25. priečka v takzvanom Globálnom mierovom indexe, ktorý vypracúva Inštitút pre ekonomiku a mier. Upozornil na to minister vnútra Roman Mikulec OĽaNO ) vo svojom profile na sociálnej sieti v súvislosti s pondelkovým Medzinárodným dňom mieru.Ten ustanovilo Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (OSN) v roku 2001.Index hodnotí množstvo ukazovateľov, a to cez stabilitu politickej scény, mieru kriminality až po vzťahy so susednými krajinami. Inštitút sleduje celkovo 163 krajín sveta.Lepšie ako Slovensko je na tom napríklad aj Rakúsko či Česká republika, o jednu priečku vyššie ako SR sa umiestnilo aj Maďarsko. Poľsku patrí 29. priečka.Spomedzi okolitých štátov sa najhoršie umiestnila Ukrajina, ktorá je zaradená medzi krajiny s veľmi slabým mierovým indexom a ocitla sa tak na 148. mieste.„Nás môže tešiť, že Európa je stále to najmierumilovnejšie miesto na zemi. Žijeme v krajine, ktorá si ctí mier ako najvyšší princíp, bez ktorého sa nedajú vytvárať hodnoty a dodržiavať ľudské práva. Vážme si, čo máme,“ uzavrel Mikulec.