Svet si pripomína rómsky holokaust, Matovič povzbudzuje školy k eliminácii extrémizmu

Extrémizmus spôsobený nedostatkom informácií

Je potrebné využiť potenciál detí z osád



Rómsky holokaust

bol pokus nacistického Nemecka a jeho spojencov o vyhladenie Rómov v Európe počas druhej svetovej vojny. Za vlády Adolfa Hitlera bolo 26. novembra 1935 vydané doplnenie Norimberských zákonov, ktoré zaradilo Rómov do rovnakej kategórie ako Židov a definovalo ich ako „nepriateľov rasovo čistého štátu“. Historici odhadujú, že nacisti a ich spolupracovníci zabili 220-tisíc až 500-tisíc Rómov, čo je asi štvrtina až polovica z menej ako jedného milióna všetkých Rómov v Európe v tom čase.





2.8.2020 (Webnoviny.sk) - Aby sa krvavá história nezopakovala, nesmieme zabúdať, ale musíme si ju pripomínať. Uviedol to predseda vlády Igor Matovič OĽaNO ) pri príležitosti Pamätného dňa rómskeho holokaustu, ktorý si svet každoročne pripomína 2. augusta.Premiér zároveň zdôraznil, že dôležitú úlohu v tomto procese zohrávajú školy, keďže poznanie pravdy a histórie je základným predpokladom eliminácie extrémizmu.„O faktoch, že počas druhej svetovej vojny príslušníci SS bez milosti zavraždili v plynových komorách rómske ženy, matky, deti, starých ľudí, sa nepísalo v učebniciach a nehovorilo sa o tom ani na verejnosti. Aby sa viac krvavá história neopakovala, nesmieme zabudnúť, ale musíme si ju pripomínať,“ prízvukoval Matovič.Je totiž presvedčený, že poznanie pravdy a histórie je základným predpokladom eliminácie extrémizmu. „Extrémizmus u mladých ľudí je často spôsobený nedostatkom informácií, hoaxami a nepravdami, ktoré sa dozvedajú z konšpiračných a dezinformačných internetových článkov,“ upozornil predseda vlády.Europoslanec Peter Pollák (OĽaNO) doplnil, že v plynových komorách nezáležalo na farbe pleti, keďže sa tam zmiešal popol Rómov, Židov, Slovanov a zahynulo množstvo ľudí rôznych národností „len preto, že ich niekto označil ako nedokonalých". Ako poznamenal Pollák v tlačovej správe, ktorú agentúre SITA zaslal tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR, neexistuje žiadna dokonalá rasa. „Ľudí nemôžeme deliť na základe toho, do akej etnickej skupiny, respektíve komunity patria,“ dodal europoslanec.Čo sa týka stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov, podľa Polláka si Slovensko nemôže dovoliť nevyužiť potenciál detí z rómskych osád. „Urýchlene musíme prijať opatrenia, aby aj z nášho vzdelávacieho systému vychádzali deti s uplatnením sa na pracovnom trhu,“ ozrejmil. Zároveň doplnil, že všetky zdroje, vrátane eurofondov, musí Slovensko využiť na to, aby deťom dalo vzdelanie a rodičom prácu. „Musíme zabezpečiť dôsledný monitoring domácich a európskych zdrojov tak, aby sa dostali aj k tým najchudobnejším, aby mal každý človek prístup k pitnej vode a kanalizácii,“ uzavrel europoslanec.Matovič si v nedeľu aj za účasti Polláka uctí obete rómskeho holokaustu na spomienkovom pietnom podujatí a položením venca k Pamätníku obetí rómskeho holokaustu v Múzeu SNP v Banskej Bystrici. Zúčastní sa v Bratislave aj na slávnostnej svätej omši za obete rómskeho holokaustu v Dóme sv. Martina a na stretnutí rómskych osobností na Bratislavskom hrade.