Svet si v stredu pripomína smutné výročie Krištáľovej noci, Naď pri tejto príležitosti odsúdil akékoľvek prejavy nenávisti či extrémizmu

Krištáľová noc odštartovala utrpenie Židov

Hrôzy holokaustu

Šírenie nenávisti treba odmietnuť

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

9.11.2022 (Webnoviny.sk) - Vzbudzovanie a živenie nenávisti voči akejkoľvek skupine obyvateľov je jedným z nástrojov propagandy, ktorá sa takto snaží destabilizovať, rozložiť a napokon celkom ovládnuť spoločnosť. Extrémizmus a nenávisť v akejkoľvek forme sú nebezpečenstvom pre spoločnosť.Pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti fašizmu a antisemitizmu to na svojej sociálnej sieti minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽaNO). Svet si v stredu (9. novembra), pripomína utrpenie prenasledovaných Židov počas fašistického režimu a tzv. novembrový pogrom z roku 1938 známy ako Krištáľová noc.„V tento deň v roku 1938 nacisti v Nemecku rozpútali takzvanú Krištáľovú noc, teda barbarské plienenie židovských obchodov, domov, nemocníc, ako aj približne 200 synagóg po celej krajine. Obeťami útokov sa stalo viac ako 100 židov a desaťtisíce boli odvlečené do koncentračných táborov. Židovská komunita musela navyše vyplatiť za vlastný zničený majetok štátu miliardu mariek, ktorú nacisti použili na to, aby ich režim neskrachoval," uviedol.Minister obrany uvádza, že k hrôzam holokaustu viedla dlhá cesta a Krištáľová noc bola jedným z jej míľnikov. Spoločnosť si postupne privykala na násilie a na to, že jednu skupinu ľudí možno beztrestne napádať, zbavovať majetku a práv a napokon celkom zlikvidovať.„Totalitný štát si zas overil, že jeho propaganda funguje a týraných Židov sa takmer nik verejne nezastal," dodal Naď, podľa ktorého tieto tragické stránky histórie sú apelom, aby sme nikdy nezabudli, že extrémizmus a nenávisť v akejkoľvek forme sú nebezpečenstvom pre spoločnosť."Pri tejto veľmi vážnej hrozbe preto nesmieme stáť nezaujato bokom, ale vystúpiť a odmietnuť takéto konanie už v zárodku a náznakoch,“ zdôraznil Naď.V rámci rezortu obrany je nastavená nulová tolerancia voči rasizmu, xenofóbii, antisemitizmu a fašizmu, či iným prejavom nenávisti. Rezort obrany v tejto súvislosti dlhodobo prijíma a realizuje opatrenia týkajúce sa v prvom rade prevencie.„Dôkladne posudzujeme akúkoľvek činnosť príslušníkov Ozbrojených síl SR, ktorá by mohla viesť k nenávistnému konaniu. Takéto správanie netolerujeme a v úvodzovkách, čistíme rezort od akéhokoľvek prejavu extrémizmu,“ priblížil riaditeľ Vojenskej polície plk. Valentín Cebo