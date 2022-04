Svet, v ktorom žijeme, potrebuje šikovných strojárov

pre každého nadšenca za lepší a progresívnejší

13.4.2022 (Webnoviny.sk) - Mnoho ľudí z generácie Z, ktorí sa hlásia na vysoké školy, už podľa prieskumov neuvažujú iba o tom, "čo by ich najviac bavilo”, ale zameriavajú sa pri svojej budúcnosti aj na to, ako veľmi cenené bude ich povolanie a v akej miere dokáže prospieť svetu, v ktorom žijeme.Moderný strojár je talentovaný inžinier, ktorý dokáže ovládať a konštruovať stroje, ktoré menia svet, ako ho poznáme dnes. Pre niektorých skeptikov je možno fakt, že stroje nahradia ľudskú prácu príšerný, my to však vnímame presne naopak. Ak budú existovať stroje, ktoré nahradia prácu, pri ktorej ľudia nie sú nevyhnutní, môžu sa konečne začať venovať tomu, čo skutočne naplní ich život, môžu sa zamerať na sebarozvoj a prácu, ktorá ich bude tešiť, namiesto toho, aby celé dni prestáli vo fabrikách.Naši študenti tvoria budúcnosť už dnes - od stavby elektromobilov, cez tvorbu snímateľných zubných protéz, až po projekty čiestenia ovzdušia, ktoré pomáhajú nielen planéte, ale v dobe pandémie aj nám všetkým, aby sme zostali zdraví.Dôvodov, prečo sa rozhodnúť práve pre Strojnícku fakultu je mnoho. Pre tých, ktorí sú fixovaní na budúcnosť a istoty, je to určite najmú 100%-ná zamestnanosť našich absolventov a nadštandardné platové ohodnotenie.Pre milovníkov technológií je zase skvelým dôvodom prax počas celej doby štúdia a práca so špičkovými technológiami, ktoré máme na fakulte k dispozícii.A pre tých, ktorí hľadajú skvelý študentský život a 5 rokov zábavy, štúdia a budovania vzťahov, ponúka naša univerzita najkrajší campus na Slovensku.Strojarina v Žiline je skvelé miestosvet.Chcete o nás vedieť viac? Kliknite na: https://svetstrojov.sk/ Informačný servis