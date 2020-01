Svet v roku 2019 otriasli tieto teroristické útoky

Kombosnímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava/Mogadišo 3. januára (TASR) - Na takmer 100 mŕtvych sa zvýšil počet obetí bombového útoku, ku ktorému došlo v sobotu v somálskej metropole Mogadišo, kde na frekventovanom kontrolnom stanovišti vybuchla nálož umiestnená v nákladnom aute.TASR prináša výberovú chronológiu najväčších teroristických útokov vo svete v roku 2019.- Keňa: útok na hotelový komplexPri teroristickom útoku na luxusný hotelový a kancelársky komplex v kenskom hlavnom meste Nairobi prišlo o život osem ľudí. K útoku sa prihlásili islamistické milície aš-Šabáb operujúce v susednom Somálsku. Koordinovaná operácia sa začala napoludnie výbuchom nálože na parkovisku a odpálením samovražedného atentátnika vo vstupnej hale hotela.– Filipíny: bombový útokDva bombové útoky na katedrálu na filipínskom ostrove Jolo (vysl. Džolo) si vyžiadali 27 mŕtvych a vyše 100 zranených. Prvá bomba explodovala vnútri Katedrály Panny Márie Karmelskej počas omše. Predpokladá sa, že bola nastražená na kostolnej lavici. Druhá nálož explodovala na parkovisku pred katedrálou.- India: útok na políciuŠtyridsaťštyri obetí na ľudských životoch si vyžiadal útok samovražedného atentátnika, ktorý v indickej časti Kašmíru narazil autom plným výbušnín do autobusu vezúceho príslušníkov indickej polovojenskej polície. Výbuch zasiahol konvoj vozidiel 20 kilometrov od kašmírskeho hlavného mesta Šrínagar. K útoku sa prihlásila islamistická skupina Džajše Muhammad sídliaca s Pakistane.- Nový Zéland: útok so strelnou zbraňouStreľba v dvoch mešitách (Al Noor na ulici Deans Avenue neďaleko Hagley Parku v centre mesta a mešita na predmestí Linwood) v novozélandskom meste Christchurch si vyžiadala 51 obetí a 20 ďalších utrpelo vážne zranenia. Jeden z páchateľov streľby zverejnil svoj manifest a útok vysielal v priamom prenose na internete.- Srí Lanka: útok na kostoly a hotelyAž 290 ľudí zahynulo a 500 ďalších utrpelo zranenia pri šiestich výbuchoch, ku ktorým došlo v troch katolíckych kostoloch a troch hoteloch na Srí Lanke. V kostoloch boli v čase útokov veriaci, ktorí prišli na veľkonočnú omšu. Z útokov bola podozrivá miestna islamistická skupina Národné monoteistické hnutie (Džamáat at-tawhíd al-wataníja). K zodpovednosti za atentáty sa neskôr prihlásila džihádistická organizácia Islamský štát.– Texas: útoky so strelnou zbraňouV nákupnom stredisku v El Paso došlo k hromadnej streľbe, ktorá si vyžiadala 22 mŕtvych a 24 zranených. Páchateľ (21), ktorého polícia po čine zadržala, dvoch novozélandských mešitách.- O 13 hodín neskôr sa odohrala ďalšia streľba, a to pred barom v meste Dayton v štáte Ohio, kde útočník zabil deväť ľudí vrátane svojej sestry a 27 zranil.- Nemecko: útok strelnou zbraňouPáchateľ útoku v nemeckom meste Halle zastrelil dvoch ľudí. Vo svojom aute viezol štyri kilogramy výbušnín a chcel podľa prokurátora spáchať "masaker" v synagóge. Keď sa mu nepodarilo dostať dovnútra, zastrelil dvoch ľudí. Podozrivý chcel podľa prokuratúry streamovaním videa z útoku docieliť "globálny efekt" a povzbudiť aj ostatných, aby ho nasledovali.- Niger: útok na vojenský táborSedemdesiatjeden ľudí zahynulo pri útoku militantov na vojenský tábor v regióne Tillabéri na západe Nigeru pri hranici s Mali. Teroristi z organizácie Islamský štát zaútočili na tábor večer, k dispozícii mali aj delostrelectvo a mínomety. Príčinou veľkého počtu obetí boli výbuchy munície a paliva.