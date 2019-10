Svet zdravia prehodnotí ponuku Žiaru na pozemok pod nemocnicu

Ilustračná foto. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Žiar nad Hronom 17. októbra (TASR) - Spoločnosť Svet zdravia prehodnotí ponuku mesta Žiar nad Hronom na pozemok vhodný na výstavbu novej nemocnice, o ktorej vo štvrtok informoval primátor Peter Antal. "" uviedol hovorca spoločnosti Tomáš Kráľ.Ponuka žiarskej samosprávy je reakciou na nedoriešenú situáciu v prípade chátrajúceho nemocničného pavilónu, ktorý chcela v minulosti spoločnosť zrekonštruovať. Kráľ priblížil, že Svet zdravia ešte minulý rok predstavil vedeniu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) nové alternatívy, ktoré investične vysoko prevyšujú pôvodný zámer spred troch rokov. V prípade Žiaru nad Hronom má ísť o rekonštrukciu a dostavbu existujúceho nemocničného pavilónu C." priblížil.Ako ďalej uviedol, medicínsky chcú žiarsku nemocnicu naďalej profilovať pre potreby regiónu so zohľadnením budúcich moderných trendov v poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Nemocnica má mať zachovaný profil akútnej nemocnice regionálneho významu. Po prípadnej rekonštrukcii a dostavbe by v nej vznikli moderný urgentný príjem, multiodborové intenzivistické oddelenie, nové operačné sály a pacientske izby v jedno- a v dvojlôžkovom štandarde." dodal v tejto súvislosti.