 Svetelný dážď aj interaktívne Ufo, Biela Noc 2018 rozsvieti Bratislavu

BRATISLAVA 24. septembra - Svetelný dážď, interaktívne Ufo, telá vsunuté do architektúry a aj vodnú trasu bez áut avizujú organizátori Bielej noci v hlavnom meste.



V poradí 4. ročník prinesie do Bratislavy 29. septembra tridsiatku diel, európske premiéry, dve festivalové trasy a doposiaľ najdlhšiu pešiu zónu popri Dunaji. Niektoré z diel nezasvietia iba jeden večer, ale návštevníci a obyvatelia si ich budú môcť pozrieť od piatka do nedele.



Ako agentúru SITA informovala za organizátorov Mária Homolová, aktuálny ročník prinesie diela domácich autorov aj práce tvorcov z Japonska, Francúzska, Anglicka, Poľska, Nemecka či Rakúska. Zameriava sa na tému abstrakcie a priestorové diela. Okrem Bratislavy sa festival 6. októbra po deviatykrát uskutoční aj Košiciach.







Riaditeľka festivalu Zuzana Pacáková dáva do pozornosti tvorbu medzinárodného zoskupenia Squidsoup, ktoré pomocou 5 000 špeciálne ovládaných guliek vytvorí svetelný dážď v historickom nádvorí Starej radnice.



"Kombinácia pestrofarebných svetielok a pôsobivej autorskej hudby vás prenesie do iného sveta trojdimenzionálnej sci-fi reality,” cituje tlačová správa Pacákovú. S úplne iným pohľadom na abstrakciu sa pohrá audiovizuálna inštalácia Oliviera Ratsiho, ktorý pre festival a priestor Skladu č.7 v dunajskom prístave vytvoril dva objekty, ktoré návštevníkov vtiahnu do hypnotickej projekcie.

Stena Water Light Graffiti

River Park ožije vďaka interaktívej stene Water Light Graffiti od francúzskeho umelca Antonina Fourneau. Návštevníci si na nej budú môcť vyskúšať umelcom vyvinutú technológiu maľovania vodou, ktorá spúšťa svetelné body. Toto dielo už videli státisíce divákov po celom svete.Rakúsky choreograf Willi Dorner zas premiérovo predstaví svoju fyzickú prechádzku architektúrou, špeciálne vytvorenú pre štvrť Eurovea City. Pohybujúci sa sprievod, vytvorený zo skupiny tanečníkov, akrobatov, breakdancerov či horolezcov umožní divákom vnímať rovnaký priestor v novom svetle, úplne inak.Medzi ťaháky Bielej noci bude patriť interaktívny objekt japonského umelca Yasuhiro Chida. Zaujať by mala aj možnosť kresliť po stenách bratislavskej Kunsthalle pomocou héliom naplnenej lopty z dielne Kariny Smigla-Bobinsky. Rakúske zoskupenie architektov Numen/For Use v Zuckermandeli vytvorí plávajúcu krajinu.

Slovenské premiéry diel



Tento ročník je bohatý na slovenské premiéry diel vytvorených špeciálne pre Bielu noc. Boris Vitázek a Zuzana Sabová oživia fasádu národného divadla trojrozmernými postavami. Ilona Németh s Jarom Vargom prinesú lietajúci odkaz na oblohe.



Lousy Auber naučí správne dýchať, monumentálny autoportrét Viktora Freša zaplní historický priestor Moyzesovej siene, Hlavné námestie sa premení na oceán, ožijú historické hradby. Tvorcovia z BN Label premenia prechádzku Starým mostom na nevšedný zážitok plný farieb. Po prvýkrát budú môcť návštevníci manuálne ovládať stavbu UFA na Moste SNP.



Nočná prechádzka mestom bude možná na dvoch festivalových trasách s názvom “vodná a historická”. Práve vodná trasa návštevníkom prinesie po prvýkrát zážitok z nočnej prechádzky bez áut, vďaka rozsiahlej dopravnej uzávierke od River Parku po Euroveu.

Špeciálna "control room"

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Zriadená bude aj špeciálna “control room” v spolupráci s expertom na organizovanie davu Martinom Královičom, vďaka ktorej budú organizátori detailne monitorovať jednotlivé festivalové zóny, samotné diela ako aj dopravnú situáciu. Posilnia sa hliadky mestskej polície a aj mestská hromadná doprava.Niektoré diela budú sprístupnené už v piatok. Pôjde hlavne o diela, pri ktorých je limitovaný počet vstupov. Časť programu bude naďalej prístupná len s lístkom za osem eur, ktorý umožní vstup na interiérové a priestorovo uzavreté inštalácie.Dôchodcovia, deti do 15 rokov a zdravotne ťažko postihnutí majú vstup bezplatný. S lepšou orientáciou v programe pomôže dvojjazyčná mobilná aplikácia s mapou, navigáciou, popismi diel, notifikáciami a užívateľským manuálom. Bližšie informácie budú pred podujatím dostupné na webstránke akcie http://www.bielanoc.sk.