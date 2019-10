Sveter Kurta Cobaina vydražili za 334-tisíc dolárov, slávny kúsok neprali už tri desaťročia

28.10.2019 - V newyorskom aukčnom dome Julien's Auction vydražili za 334-tisíc dolárov (v prepočte približne 300-tisíc eur) olivovozelený sveter zosnulého lídra už nefungujúcej americkej kapely Nirvana Kurta Cobaina.





Kurt Cobain

... sa preslávil ako spevák a gitarista menovanej kapely Nirvana, ktorá vznikla v roku 1987 a debutovala albumom Bleach (1989).



Najslávnejšiu zostavu kapely spolu s Cobainom tvorili basgitarista Krist Novoselic a bubeník David Grohl, ktorý s formáciou nahral aj legendárny album Nevermind (1991). Štúdiovka zosadila z prvej priečky rebríčka Billboard 200 album Michaela Jacksona s názvom Dangerous (1991) a pochádzajú z nej hity ako Smells Like Teen Spirit, Come As You Are, Lithium, In Bloom či Polly.



Nirvana má na konte tiež nahrávky ako menovanú In Utero (1993) či MTV Unplugged in New York (1994). V roku 2014 ju uviedli do Rock'n'rollovej siene slávy. Kurt Cobain zomrel 5. apríla 1994 vo veku 27 rokov. Podľa oficiálnej verzie sa vo svojom dome v Seattli zastrelil guľovnicou.



Muzikant ho mal oblečený aj počas vystúpenia skupiny v programe MTV Unplugged v roku 1993. Slávny kúsok oblečenia nikto nepral už tri desaťročia, pričom sa na ňom nachádzajú vypálená diera od cigarety aj škvrna. Podľa doterajších informácií je to najdrahší sveter, aký kedy vydražili.Počas dražby získala nového majiteľa či majiteľku aj gitara, ktorú Cobain používal počas turné k albumu In Utero (1993). Predali ju za 340-tisíc dolárov (zhruba 306-tisíc eur). Nástroj bol niekoľko rokov vystavený v Rock'n'rollovej sieni slávy.Informácie pochádzajú z webstránky www.bbc.com a archívu agentúry SITA.