Svetová ekonomika porastie v budúcom roku o menej ako tri percentá, očakáva šéfka Medzinárodného menového fondu

Nebezpečný trend

Inflácia a dlhová kríza

6.4.2023 (SITA.sk) - Výkonná riaditeľka Medzinárodného menového fondu (MMF) Kristalina Georgieva očakáva, že svetová ekonomika by mala v roku 2023 narásť o menej ako tri percentá, v porovnaní s 3,4 % v minulom roku, čo zvýši riziko hladu a chudoby na celom svete.Georgieva sa tak vyjadrila vo štvrtok s tým, že vo fonde očakávajú, že rast sa udrží na úrovni približne troch percent počas nasledujúcich piatich rokov a označila to za ich „najnižšiu strednodobú prognózu rastu od roku 1990 a výrazne pod priemerom 3,8 % z posledných dvoch desaťročí“.Spomalenie rastu by pritom podľa nej bolo „vážnou ranou“, ktorá by ešte viac zhoršila situáciu krajín s nízkymi príjmami. „Chudoba a hlad by sa mohli ďalej zvyšovať, čo je nebezpečný trend, ktorý sa začal covidovou krízou,“ povedala.Vyjadrenia Georgievy odzneli na podujatí Meridian-Politico pred budúcotýždňovými jarnými zasadnutiami MMF a jeho sesterskej úverovej agentúry Svetovej banky vo Washingtone, kde sa zídu tvorcovia politík, aby diskutovali o najnaliehavejších otázkach svetovej ekonomiky.Výročné stretnutie sa uskutoční v čase, keď centrálne banky na celom svete pokračujú vo zvyšovaní úrokových sadzieb s cieľom skrotiť pretrvávajúcu infláciu a zatiaľ čo pokračujúca dlhová kríza v rozvíjajúcich sa ekonomikách zvyšuje dlhové zaťaženie, ktoré bráni rastu krajín.Šéfka MMF pritom upozornila, že pretrvávajúce vysoké úrokové sadzby, séria bankrotov bánk v USA a Európe a prehlbujúce sa geopolitické rozpory ohrozujú globálnu finančnú stabilitu.