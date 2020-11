Svetová ekonomika v roku 2030: 5G technológie sľubujú rast o 1,5 trilióna dolárov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.11.2020 (Webnoviny.sk) -Analytici zo spoločnosti STL Partners sa zamerali nielen na prípady použitia technológií s podporou 5G, ale sledovali aj vplyv technologických systémov, ktorých využitie prinesie výhody naprieč viacerými odvetviami naraz. Vhodným príkladom je dopravná infraštruktúra. "Podľa záverov spoločnosti STL Partners by 5G technológie mohli zvýšiť hodnotu HDP v oblasti dopravy a logistiky do roku 2030 až o 6 percent, čo je takmer dvojnásobok odhadu, ku ktorému analytici dospeli v roku 2019. Energetický sektor by potom mal vďaka 5G rásť o takmer 5 percent, výrobný sektor a sektor médií a zábavy o 4 percentá," hovorí Tomáš Kolder, hovorca korporátnej divízie Huawei.Medzi konkrétne prípady použitia zahrnula spoločnosť STL Partners trasovanie a optimalizáciu v reálnom čase, technológie pre automatické doručovanie a dopravnú infraštruktúru na základe integrovaných senzorov a kamier. Od týchto riešení si výskumníci sľubujú menšie dopravné zápchy, efektívnejšie dodávateľské reťazce, nižšiu spotrebu paliva a menej nehôd na cestách.SLT Partners pripúšťa, že 5G technológie sú ešte stále vo svojej počiatočnej fáze a v súčasnej dobe zdanlivo neponúkajú o mnoho viac než existujúce 4G technológie. Analytici však predpokladajú, že do roku 2025 bude sieť novej generácie dostatočne vyspelá, čo umožní masívny rozvoj M2M (machine to machine) komunikácie a internetu vecí. Ich komercializácia tak pravdepodobne začne až okolo roku 2023, pričom na mnohých trhoch nedôjde k plnému nasadeniu ani do roku 2030.Zhrnutie štúdie nájdete tu Informačný servis